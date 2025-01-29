Молилися, поки 8-річна дівчинка помирала: в Австралії релігійну групу визнали винною у смерті дитини

Фото ілюстративне. Жоден із обвинувачених не визнав своєї провини в смерті дитини

В Австралії 14 членів релігійної групи визнали винними в неумисному вбивстві 8-річної дівчинки. Дитина померла після того, як батьки позбавили її життєво необхідних ліків, бо вірили у "зцілення".

Про це повідомляє CNN із посиланням на рішення місцевого суду.

На лаві обвинувачених опинилися батьки 8-річної Елізабет Струхс та інші послідовники християнської групи, яка не належала до жодної з конфесій. Вони вірили в цілющу силу Бога та відкидали традиційну медицину, називаючи її "чаклунством".

Зрештою відмова від інсуліну через віру призвела до смерті Елізабет, яка була хвора на діабет 1 типу.

Під час судового засідання обвинувачені не визнали своєї провини. Під час оголошення рішення суддя Мартін Бернс сказав, що смерть дівчинки "була неминучою", оскільки віряни не дали їй інсулін та не звернулася за медичною допомогою, коли дівчинка лежала при смерті протягом шести днів.

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Мати померлої дівчинки Керрі Струхс входила до релігійної групи "Святі". У 2019 році жінка "з релігійних міркувань" відмовилася давати доньці інсулін. Через це дитина потрапила до лікарні з діабетичним кетоацидозом – гострим, небезпечним для життя ускладненням цукрового діабету.

Спершу медики вважали Елізабет мертвою через її критичний стан та небезпечно низьку вагу – дівчинка важила близько 14 кілограмів.

Тоді Керрі Струхс визнали причетною до стану її доньки та притягнули до відповідальності. Жінка відбула покарання у формі ув'язнення.

У 2021 році до групи "Святі" приєднався її чоловік. Після звільнення Керрі подружжя вирішило поступово зменшувати дозу ліків, яку отримувала Елізабет. Струхси вірили, що це допоможе дівчинці "зцілитися".

Після випадку у 2019 році за Елізабет наглядали працівники департаменту безпеки дітей. Натомість її батьки надавали посадовцям неправдиву інформацію про те, що дитина отримує необхідні ліки.

Зрештою 2 січня 2022 року батьки припинили давати своїй доньці життєво необхідні медичні препарати. На ранок наступного дня рівень глюкози дівчинки був в нормі, тому під час церковного засідання батько заявив, що "Бог зцілив Елізабет від діабету".

Протягом наступних чотирьох днів члени церкви по черзі спостерігали за станом дівчинки, чиє самопочуття невпинно погіршувався. За словами прокурорки Керолайн Марко, всі присутні бачили критичний стан дівчинки, але не звернулися по кваліфіковану допомогу.

Члени групи продовжували "молитися за зцілення" дитини.

Після кількох днів страждань Елізабет померла в родинному будинку 7 січня 2022 року. Однак навіть тоді "Святі" не припинили молитов, а зібралися навколо її тіла, співаючи й сподіваючись на "воскресіння".

"Здається, Елізабет не дихає, але ми побачимо перемогу дуже скоро. Бог може все!" – йшлося в одному з текстових повідомлень, якими обмінювалися члени групи.

Через 36 годин після смерті дівчинки у службу екстреної медичної допомоги звернувся батько померлої дівчинки. При цьому чоловік сказав: "Хоча Бог воскресить Елізабет, вони не можуть залишити тіло в домі".

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Коли правоохоронці прибули до будинку, то побачили близько 20 людей, які грали музику, співали та молилися.

Старша сестра Елізабет Джейда Струхс, яка раніше покинула родину, сказала, що "з полегшенням" сприйняла рішення суду про визнання релігійної групи винною у смерті дитини.

"Це були довгі та важкі три роки. Не було навіть хвилини, щоб я не подумала про свою маленьку сестричку Елізабет", – зізналася Джейда.

Очікується, що остаточний вирок суд винесе 11 лютого.