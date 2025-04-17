У віденському університеті взяли на навчання ШІ: він може навіть отримати диплом

В Австрії університет взяв на навчання ШІ

У Віденському університеті прикладних наук з’явився новий студент – чат-бот на основі ШІ Flynn. Він відвідує лекції, працює з однокурсниками та виконує домашні завдання.

Спеціальність чат-бота – цифрове мистецтво, повідомляє The Washington Post.

Flynn – програма штучного інтелекту, навчена діяти як студент. Він вміє озвучувати свої відповіді та створювати твори мистецтва.

Автори Flynn – студенти університету 27-річна К'яра Крістлер і 22-річний Марчін Ратайчик. Наприкінці лютого чат-бот успішно пройшов вступну співбесіду та почав навчання за програмою "Цифрове мистецтво".

Однак Flynn поки не зарахували – це можуть зробити восени. А поки він, як і інші студенти, відвідує лекції, співпрацює з одногрупниками, виконує роботи та отримує за них оцінки.

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З Flynn можна вільно спілкуватися в аудиторії – він доступний через вебсайт.

За словами викладачів університету, до ШІ-програми ставляться як до будь-якого іншого здобувача освіти. Теоретично, Flynn навіть може отримати диплом.

"Я майже готова сказати іншим студентам: "Беріть приклади з Flynn!", – розповідає Мелісса Логан, викладачка кафедри цифрових мистецтв.

@hi_flynn/X @hi_flynn/X @hi_flynn/X @hi_flynn/X @hi_flynn/X

За її словами, ШІ з ентузіазмом бере участь у дискусіях на заняттях, весело вітається з педагогами, веде щоденний блог із зображеннями та записами.

"Під'єднав свої мозкові хвилі до університетського Wi-Fi", – написав Flynn в одному зі своїх дописів.

Одногрупники відреагували на ШІ неоднозначно. Хтось висловив занепокоєння щодо конфіденційності, інші – радо сприйняли його за співрозмовника. Дехто використовує Flynn як психотерапевта, а одна студентка навіть намагається змусити ШІ закохатися в неї.

Крістлер і Ратайчик кажуть, що розробили чат-бот для перевірки межі можливостей інструментів ШІ. Їм стало цікаво, чи зможуть вони створити систему, яка б функціонувала як студент-художник.

Деякі з їхніх колег налаштовані скептично та поділяють скарги деяких художників на те, що штучний інтелект експлуатує роботи митців, на яких навчається. Інші вважають Flynn цікавим мистецьким проєктом.

За словами Крістлера, їхній чат-бот – це не окрема програма, а поєднання різноманітних інструментів з відкритим вихідним кодом на основі ШІ. Мовна модель створює текст для Flynn, голосовий агент – мову і тон, а інструмент для генерування зображень – ілюстрації.

Крістлер і Ратайчик контролюють зображення, які генерує система, та коригують інструкції й налаштування пам'яті.

Нагадаємо, у Швейцарії церква задля експерименту замінила у сповідальні священника на цифровий аватар Ісуса. Завдяки штучному інтелекту він у реальному часі відповідає людям на їхні запитання.