Українські класи в Естонії поступово зникають: батьки все більше віддають перевагу місцевій освіті

З початком нового навчального року в естонських школах зменшується кількість окремих класів для українських дітей. Наприклад, одна зі шкіл Таллінна, що спеціалізувалася на прийомі українських учнів, припиняє набір першокласників і, ймовірно, закриється впродовж кількох наступних років.

Про це повідомляє естонський мовник ERR.

Станом на травень 2024 року в Естонії навчалося близько 9000 українських дітей. З них 24% ходили в дитячі садки, 64% – у початкову школу, 5% – у старші класи, і 7% відвідували професійні училища.

Представник Міністерства освіти Естонії Хеле Ліїв-Тельманн пояснює, що раніше в багатьох великих містах для українських дітей створювали окремі класи. Але з цього року таких класів стане менше.

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За словами Ліїв-Тельманн, школи дійшли висновку, що українські учні готові до навчання в загальних класах, як з естонськомовними, так і з російськомовними дітьми.

Раніше як українські сім'ї, так і освітні заклади розглядали перебування дітей в Естонії як тимчасовий захід. Однак ситуація змінилася: українці все більше налаштовані на тривале проживання та здобуття освіти в Естонії. Це підтверджується зменшенням кількості учнів, які одночасно навчаються в естонських школах та українських онлайн-школах. Нині таких учнів залишилося лише третина від загальної кількості українських дітей в Естонії.

У країні функціонують дві школи для українських учнів: Räägu (до 6 класу) та Vabaduse (від 7 класу). Обидві школи раніше пропонували навчання частково українською, частково естонською мовами. Тепер, як і в інших школах Естонії, навчання поступово переходить на естонську мову.

Цього року школа Räägu не буде приймати учнів до першого класу. Віцемер Таллінна Алексій Яшин зазначив, що рішення про закриття школи Räägu буде ухвалено протягом наступних двох-трьох років.

Школа Vabaduse цього року прийняла 66 нових семикласників. Навчання в школі відбувається українською та естонською мовами, причому частка уроків естонською мовою постійно зростає. Цього року школа планує збільшити кількість предметів, що викладаються естонською мовою, особливо в старших класах. Це частина загального переходу на естономовне навчання, що з часом приведе до зникнення українськомовних класів у школі Vabaduse.

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