В Індії ресторан подав "сухий лід" як освіжувач для рота: люди блювали кров'ю

В Індії п’ятеро людей госпіталізували після того, як під час вечері їм подали небезпечний "сухий лід" як освіжувач для рота.

Поліція вже заарештувала менеджера готелю, де вечеряла компанія друзів, повідомляють Asian News International та ВВС.

Інцидент трапився у місті Ґурґаон. Чоловік на ім’я Анкіт Кумар пішов до ресторану у готелі разом зі своєю дружиною Нехою та двома іншими парами, з якими вони дружать.

Шестеро людей повечеряли, а потім офіціант запропонував їм скористатись засобом для освіження ротової порожнини у гранулах.

Анкіт відмовився, бо у той момент тримав на руках однорічну доньку, а інші п’ятеро вирішили "освіжити подих".

Одразу після цього вони почали блювати й кричати від болю, а їхні роти кровоточили. Потерпілі намагалися прополоскати ротову порожнину холодною водою, але це не допомогло. За їхніми словами, персонал також не надав їм допомогу.

McKlin/GettyImages

Зрештою, всіх відвідувачів довелося госпіталізувати. Пізніше медики дослідили вміст упакування "освіжувача" і підтвердили, що там містився "сухий лід".

Поліція заарештувала менеджера готелю за звинуваченням у навмисному отруєнні. Власник закладу переховується, а розслідування триває.

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Нагадаємо, "сухий лід" – це твердий діоксид вуглецю (CO 2 ), який за звичайних умов переходить у газоподібний стан, минаючи рідку фазу. Ззовні він нагадує лід, тому його так і називають.

У процесі випаровування "сухого льоду" утворюється білий дим, тому речовину часто використовують для фотосесій та на святах. Однак вона дуже небезпечна.

Оскільки температура "сухого льоду" становить -78°C, неправильне поводження з ним може призвести до обмороження. Торкатися "сухого льоду" голою шкірою не можна.

Другою небезпекою використання "сухого льоду" є виділення вуглекислого газу. Людина може просто задихнутися, якщо перебуватиме у маленькому приміщенні або такому, що погано провітрюється. А смерть від задухи під час "спецефектів" з використанням "сухого льоду" може настати миттєво.

Наприклад, у 2020 році на вечірці Instagram-інфлюенсерки з країни-агресора РФ загинуло троє людей, включно з чоловіком блогерки. Усе через те, що в басейн кинули "сухий лід".