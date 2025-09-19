В Індії пастух знайшов закопану в землі 20-денну дівчинку: дитина бореться за життя

У північному індійському штаті Уттар-Прадеш пастух випадково знайшов закопану в землі 20-денну дівчинку.

Зараз дитина у лікарні, лікарі борються за її життя, пише BBC.

Під час випасання кіз чоловік почув слабкі крики з-під купи землі. Пастух побачив крихітну ручку, що стирчала з багнюки. Він одразу попередив селян, а ті викликали поліцію. Правоохоронці приїхали на місце і викопали дитину.

Директор лікарні, де перебуває знайдена дівчинка, Раджеш Кумар розповів, що дитину доправили до медичного закладу 15 вересня. За його словами, немовля було вкрите землею і задихалося, оскільки бруд потрапив у рот і ніздрі.

"Вона перебувала у критичному стані, у неї були ознаки гіпоксії або кисневого голодування. Її покусали комахи, а також ще якась тварина.

Через 24 години ми помітили незначне поліпшення її стану, але потім він знову погіршився. У неї розвинулася інфекція", – зазначив доктор Кумар.

Він також додав, що, ймовірно, дитину знайшли невдовзі після того, як її закопали, оскільки рани були свіжими.

Наразі поліція не розголошує інформацію про підозрюваних у скоєнні злочину, пошуки батьків дівчинки тривають. Подібні випадки в Індії трапляються не вперше. Їх пов'язують із наданням переваги синам, а не донькам. Дівчаток вважають "фінансовим тягарем", особливо у бідних громадах.