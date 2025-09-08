В Одесі біля гуртожитку знайшли тіло немовляти: ймовірно, його викинули з вікна

В Одесі поруч із гуртожитком знайшли тіла немовля

В Одесі поруч із гуртожитком знайшли тіло немовляти. Ймовірно, його викинули з вікна.

Про це повідомили у поліції Одеської області.

8 вересня завідувачка одного із гуртожитків сповістила правоохоронців, що поруч із будівлею виявили немовля без ознак життя. Це сталося у Приморському районі міста.

За попередніми даними, новонароджену дитину з вікна багатоповерхівки викинула 39-річна місцева жителька.

Наразі з нею працюють слідчі, триває документування події. Також вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Правоохоронці встановлюють обставини трагедії.

Нагадаємо, на Рівненщині судитимуть 42-річну жінку, яка, за даними слідства, вбила свою новонароджену дитину і винесла її тіло на смітник.