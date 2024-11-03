На знак протесту проти хіджабу: в Ірані затримали дівчину, яка роздяглася на території вишу

В Ірані дівчина на знак протесту роздяглася на території вишу – її затримали

В Ірані студентка роздягнулася до білизни на території університету на знак протесту проти суворого дрес-коду та обов'язкового носіння хіджабу.

Її затримала служба безпеки, повідомляє Euronews із посиланням на правозахисну організацію Amnesty Iran.

Відео поширили у соціальній мережі X. На ньому видно, як на подвір’ї тегеранського Ісламського університету Азад ходить роздягнена до спідньої білизни дівчина.

Її заарештували співробітники спецслужб і перевезли в невідоме місце.

Amnesty Iran закликала до негайного звільнення дівчини. В організації повідомили, що її могли піддати фізичному та сексуальному насильству.

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"Звинувачення у побитті та сексуальному насильстві щодо неї під час арешту потребують незалежного та неупередженого розслідування", – наголосили в Amnesty.

Iran’s authorities must immediately & unconditionally release the university student who was violently arrested on 2 Nov after she removed her clothes in protest against abusive enforcement of compulsory veiling by security officials at Tehran's Islamic Azad University. 1/2 pic.twitter.com/lI1JXYsgtm — Amnesty Iran (@AmnestyIran) November 2, 2024

Також там вимагають надати дівчині доступ до сім'ї та адвоката.

Директор зі зв'язків з громадськістю університету Саїд Амір Махджуб заявив, що співробітники служби безпеки передали студентку поліції. Також він заперечив, що при затриманні була сутичка.

Махджуб також додав: попереднє розслідування показало, що дівчина нібито страждає на психічний розлад і перебуває в стані сильного стресу.

Нагадаємо, активісти вимагають надати негайну медичну допомогу ув'язненій лауреатці Нобелівської премії миру Наргес Мохаммаді. Вона перебуває за ґратами в Ісламській Республіці вже кілька років. Наразі її стан критичний.