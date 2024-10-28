Активісти вимагають надати невідкладну меддопомогу ув'язненій лауреатці Нобелівської премії

241 активіст вимагає надання негайної медичної допомоги ув'язненій лауреатці Нобелівської премії миру Наргес Мохаммаді.

Вона перебуває за ґратами в Ісламській Республіці вже кілька років. Наразі її стан критичний, йдеться на офіційній сторінці Нагрес.

"Відсутність медичної допомоги Наргес Мохаммаді та тривала затримка з її переведенням до лікарні чітко вказують на намір офіційних осіб Ісламської Республіки запровадити "тиху смерть" для цієї видатної правозахисниці.

Ми попереджаємо, що життя та здоров’я Наргес Мохаммаді перебувають у серйозній небезпеці, а офіційні особи системи безпеки та судової системи Ісламської Республіки несуть пряму відповідальність за будь-які трагічні наслідки, пов’язані з цими затримками в її догляді", – зауважили на сторінці іранської активістки.

Зі слів ініціативної групи, адміністрація в’язниці запевняє, що не має повноважень розв'язувати будь-які питання щодо бранців.

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У Наргес Мохаммаді серйозні проблеми зі здоров'ям. У 2021 році активістці встановили стент у серці, але за останніми медичними даними лікарі наголошують на потребі подальших обстежень та оновленні стента.

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Медики неодноразово звертались до керівництва в’язниці та суду, але Наргес Мохаммаді тричі відмовляли у переведенні до лікарні з червня 2023 року.

Нещодавно лікарі виявили у пацієнтки новоутворення у правій молочній залозі, яке потребує термінового обстеження.

"Катастрофічне поводження з міжнародною правозахисницею вказує на те, що маловідомі ув’язнені чи злочинці стикаються з ще більш суворими та тривожними умовами.

Ми підкреслюємо, що влада Ісламської Республіки неодноразово та послідовно протягом останніх чотирьох десятиліть демонструвала через масові ув’язнення, знищення та страти, систематично ігноруючи права людини", – додали активісти.

Нагадаємо, Наргес Мохаммаді стала лауреаткою Нобелівської премії миру у 2023 році. ЇЇ нагородили за "боротьбу проти гноблення жінок в Ірані та боротьбу за захист прав людини та свободи для всіх".

Іранський режим заарештовував Наргес 13 разів, п'ять разів визнавав винною за допомогу засудженим активістам. Вона отримала 31 рік ув'язнення та 154 удари батогом.