"Уникнув непоправної помилки": в Ірані суд скасував смертний вирок опозиційному реперу

Чоловіка вперше заарештували в 2022 році після його публічної підтримки масових протестів

Верховний суд Ірану скасував рішення, яке передбачало смертну кару для 33-річного іранського репера Тоомаджа Салехі. Його справу повторно розгляне суд нижчої інстанції.

Про це стало відомо із повідомлень захисника Салехі, повідомляє іранська служба "Радіо свободи".

"Як і очікувалося, Верховний суд уникнув непоправної судової помилки", – написав у соцмережі Х (раніше – Twitter) адвокат Амір Раісіан.

Найвища судова інстанція Ірану виявила "недоліки в початковому вироку", який передбачав для нього смертну кару, а також скасував інше рішення про шестирічне ув’язнення, яке "перевищує передбачене законом покарання".

Тоомадж Салехі став відомий тим, що критикував корупцію, тотальну бідність і звинувачував владу у збільшенні прірви між звичайними іранцями та керівництвом країни.

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Також відомий репер підтримував масові антиурядові протести, які розпочалися у 2022 році після смерті 22-річної Махси Аміні після затримання "поліцією моралі" через нібито неправильне носіння хіджабу.

Незважаючи на небезпеку, учасниці демонстративно знімали хіджаби. У протестах взяли участь навіть школярки.

У січні 2023 року виконавець опублікував відеокліп на трек під назвою The Blind Spot (з англійської – "Сліпа пляма"), який присвятив усім політв’язням. У ролику Тоомадж має синьо-жовту стрічку на лівій руці.

"Світ сповнений сліпих плям, гноблення природно тяжіє до них, адже голос пригноблених легше придушити там, де немає світла", – написав чоловік.

Нагадаємо, у січні 2024 року в Ірані стратили шляхом повішання чоловіка з біполярним розладом, який брав участь у протестах. Amnesty International назвала судовий процес, під час якого свідчення отримували під тортурами, "вкрай несправедливим" і "фіктивним".