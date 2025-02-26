Подалі від цивілізації: в Ірландії молода пара пів року доглядатиме за безлюдним островом

Пара каже, що доглядати за островом було їхньою мрією

В Ірландії обрали молоду пару, яка доглядатиме за безлюдним островом Грейт Бласкет впродовж пів року. Вперше вакансія викликала ажіотаж у 2020 році, коли на неї відгукнулися 80 тисяч людей.

Відтоді щороку багатьох ентузіастів приваблює можливість пожити на віддаленому острові, хоч там і немає гарячої води, Wi-Fi та стабільного електропостачання.

Цьогоріч нові доглядачі працюватимуть на острові з квітня до кінця вересня. До їхніх обов’язків входитиме управління п’ятьма котеджами та кав’ярнею, повідомляє The Guardian.

Доглядачів шукали Еліс Гейз, яка керує житлом на острові, разом зі своїм партнером Біллі О’Коннором. Подружжя володіє котеджами, які здають відпочивальникам, а також кав’ярнею. На робочий сезон все це передадуть молодятам.

Вчергове вакансію оголосили у січні 2025 року. Власники розглянули заявки, провели відеоінтерв’ю і врешті зупинились на молодій парі з Британії: Каміллі Розенфельд та Джеймсі Гейзу. Обоє стверджують, що попрацювати на острові було їхньою мрією.

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"Думаю, нам сподобається спостерігати за заходом сонця, дивитися на зірки без світлового забруднення та відпочивати з книгою при свічках", – поділилась очікуваннями 26-річна Камілла Розенфельд.

Пара житиме у кам’яному будинку поруч з кількома зруйнованими котеджами, покинутими в 1950-х роках. Побутові умови на острові непрості: електропостачання нестабільне, його забезпечує невелика вітрова турбіна. Гарячої води також немає, відсутній Wi-Fi. Перша пара, яка погодилась доглядати за островом, розповідала, що часто доводилось митись водою зі струмка, а всю роботу потрібно було виконувати під час світлового дня, бо ввечері через настання темноти це ставало неможливим.

Окрім цього, погодні умови також суворі: завиваючий вітер, проливний дощ і потужні хвилі. Втім, пара стверджує, що готова до викликів.

"Я щиро думаю, що ми зарядимося ритмом нашого нового життя та відчуттям свободи. Це шанс жити простіше», – сказав Гейз, який сам був на острові лише один раз.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про історію порятунку трьох рибалок, яких помітили на безлюдному острові завдяки викладеному на березі слову "help".

Тетяна Бугаєнко, "УП. Життя"