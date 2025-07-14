Шукають 800 тіл немовлят: в Ірландії почалися розкопки на місці сумнозвісного католицького притулку

В ірландському місті Туам почалися розкопки на території колишнього католицького притулку для матерів і немовлят St Mary’s Mother and Baby Home.

Вважається, що саме тут поховані останки майже 800 дітей, які померли у закладі між 1925 і 1961 роками, пише The Guardian.

Археологи та судмедексперти з різних країн працюють на ділянці площею близько 5 тисяч квадратних метрів під керівництвом колишнього представника Міжнародного комітету Червоного Хреста Деніеля МакСвіні.

Роботи можуть тривати близько 2 років. Очікується, що останки дітей ідентифікують за ДНК і передадуть родичам для гідного перепоховання.

Що відомо про притулки для матерів і дітей в Ірландії

Притулки для матерів і дітей (Mother and Baby Homes) – католицькі інституції в Ірландії XX століття.

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Туди потрапляли жінки та неповнолітні дівчата, які завагітніли без шлюбу, зокрема внаслідок зґвалтування. У багатьох випадках жінок відсилали туди примусово.

У цих закладах породіллі виконували важку неоплачувану роботу – переважно у так званих "Пральнях Магдалини", не мали доступу до медичної чи психологічної допомоги, зазнавали насильства і контролю.

Жінок часто примусово розлучали з дітьми: немовлят могли передавати на усиновлення без відома і згоди матері, навіть віддавати всиновлювачам за кордоном. Рівень дитячої смертності у таких закладах був дуже високим.

Серед кількох десятків таких інституцій – St Mary’s Mother and Baby Home, що діяв у Туамі з 1925 до 1961 року під керівництвом католицької конгрегації Bon Secours.

Матерів і малюків утримували окремо. Багато дітей страждали від недоїдання та інфекцій, і в деякі роки рівень дитячої смертності сягав 34%. Як виявилося згодом, померлих немовлят таємно ховали, навіть не сповіщаючи родини.

Ще у 1975 році двоє місцевих хлопців натрапили на кістки дітей під бетонною плитою, але влада не звернула на це уваги.

У 2014 році місцева дослідниця Кетрін Корлесс виявила 796 свідоцтв про смерть дітей, однак не знайшла жодного запису про їхні поховання. Історикиня припустила, що померлих таємно закопували у старому септичному резервуарі.

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Після резонансного розслідування Кетрін в Ірландії створили Комісію з розслідування притулків для матерів і дітей (Mother and Baby Homes Commission of Investigation).

У 2021 році вона оприлюднила фінальний звіт, який підтвердив близько 9 тисяч смертей у подібних закладах по всій країні за період з 1922 до 1998 року. Це вдвічі більше, ніж середній показник дитячої смертності по країні.

Прем’єр-міністр Ірландії Майкл Мартін тоді офіційно вибачився перед жертвами та їхніми родинами.