Через метання ялинки: суд в Ірландії відмовив у 800 тис. доларів компенсації "недієздатній" жінці

В Ірландії суд відхилив позов жінки на 650 тисяч фунтів стерлінгів (понад 800 тисяч доларів) за травми, отримані в автокатастрофі. Все через те, що вона перемогла у змаганнях з метання різдвяних ялинок.

Фото з події потрапило у газету, повідомляє The Guardian.

У 2017 році Каміла Грабська потрапила в аварію – в її автомобіль врізалася інша автівка. Жінка подала до суду на страхову компанію через отримані травми спини та шиї, які "понад 5 років заважатимуть їй працювати та гратися з дітьми". Свій стан вона описувала як "недієздатний".

Однак суд відхилив позов Каміли через фото 2018 року, на якому вона кидає 1,5-метрову ялинку на благодійному заході. Світлину опублікували в національній газеті.

Грабська через кілька днів після перемоги в конкурсі зверталася до лікарів. Вона стверджувала, що не може без болю підняти важку сумку.

Жінка звільнилася з роботи й отримувала виплати у зв’язку з інвалідністю.

Позов Грабської до страхової компанії стосувався втрати заробітків, оскільки, за її словами, вона не могла вставати з ліжка іноді до обіду.

Жінка заперечувала фальсифікацію своїх травм. Вона сказала суду, що "намагається жити нормальним життям" і все ще відчуває біль попри те, що на фотографії виглядає щасливою.

На слуханні також переглянули відео, на якому Грабська понад годину тренує свою собаку в парку.

Жінка стверджувала, що все ще страждає від отриманих травм. Однак суддя Кармел Стюарт не побачила вагомих доказів цьому.

"Це дуже велика жива ялинка, і вона кидає її дуже спритно. Боюся, я не можу не зробити висновок, що претензії були перебільшені", – заявила вона під час слухання.

Суддя закрила справу, постановивши, що поведінка Грабської після аварії "повністю суперечить" заявам, які жінка робила щодо своїх травм.

Нагадаємо, у Франції суд відхилив позов подружжя, яке продало за безцінь рідкісну маску.