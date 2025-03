Найдавніший у Західній Європі: в Іспанії знайшли фрагмент обличчя "зниклого" предка людини

Під час археологічних розкопок у містечку Атапуерка в Іспанії знайшли найдавніший фрагмент людського обличчя в Західній Європі.

Цей череп належав представнику виду, який, можливо, є ще одним "зниклим" предком сучасної людини.

Про це йдеться у результатах дослідження, опублікованого в журналі Nature, пише The Conversation.

Кістки черепа людини, який, можливо, є ще одним "зниклим" предком сучасної людини CENIEH

Саме містечко Атапуерки багате на старі артефакти. Тут у місцевості Гран Доліна у 1994 році археологи виявили рештки виду Homo antecessor, яким приблизно 900 тисяч років. Ці скам'янілості поставили під сумнів попереднє уявлення про те, що найдавніша присутність людини в Західній Європі датована не раніше, ніж 500 тисяч років тому.

РЕКЛАМА:

У 2007 році тут знайшли щелепу віком близько 1,2 мільйона років.

Однак остання знахідка, яку розкопали у 2022 році в районі Сіма-дель-Елефанте, виявилася ще старшою.

Новий фрагмент обличчя, знайдений на глибині на 2,5 метра нижче рівня попередніх знахідок.

Він отримав прізвисько Pink – на честь альбому The Dark Side of the Moon гурту Pink Floyd, що перекладається іспанською як La cara oculta de la luna (cara oculta означає "приховане обличчя").

Вчені класифікували його як Homo affinis erectus, що означає близькість до Homo erectus, але з певними унікальними особливостями.

Фото з розкопок, які провели у 2022 році IPHES

Pink має міцнішу та більш виступаючу будову обличчя, ніж Homo antecessor, що мав дивовижно схожі на сучасну людину риси. Зокрема, область носа в Pink була більш приплюснутою та нагадувала Homo erectus або навіть деяких сучасних приматів. Водночас його обличчя було дещо вужчим і коротшим, що не дозволяє чітко віднести його до конкретного виду.

Це відкриття додає ще одного члена до "родинного альбому" людства, що раніше включав Homo antecessor, неандертальців та сучасних людей. Тепер з'явилася ще одна гілка, що може пролити світло на еволюційні шляхи наших предків.

Науковці сподіваються, що подальші дослідження та майбутні розкопки допоможуть уточнити, до якого виду належав Pink, і розкрити більше деталей про найдавніших жителів Європи.