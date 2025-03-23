Мошки заполонили італійське прибережжя: місцеві жителі вимагають оголосити надзвичайний стан

Фото ілюстративне. Місцеві жителі звернулися до влади з проханням вжити заходів через нашестя

Мільйони крихітних мошок заполонили прибережний муніципалітет Орбетелло в Італії. Місцеві жителі просять владу оголосили надзвичайний стан і допомогти боротися з нашестям комах, які заважають щоденному життю і становлять загрозу діяльності тамтешнього бізнесу.

Місцеві рибалки кажуть, що масове поширення мошок почалося приблизно три тижні тому, повідомляє Associated Press.

Причиною вторгнення комах місцеві називають масову загибель малька риби у 2024 році, основою раціону якої є личинки мошок. Подібні "атаки" спостерігали і раніше, але рибалки кажуть, що цього разу зростання кількості комах є результатом виснаження кисню в екосистемі лагуни.

Влада Орбетелло виділила 300 тисяч євро на боротьбу з нашестям і пообіцяло вжити заходів для боротьби з ними після консультації з підприємцями регіону. Крім того, в муніципалітеті створили постійну комісію, яка має захистити громадян та економічну діяльність у районі.

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Однак місцевих жителів такі кроки не задовольняють, вони звернулися до влади з петицією, аби в Тоскані оголосили надзвичайний стан і виділили більше коштів на допомогу в боротьбі з мошками.

"Ми не можемо гуляти на свіжому повітрі, відчиняти вікна. Нас роз'єднали і замкнули по будинках", – написав автор петиції і звинуватив у катастрофі неефективне управління лагуною.

Президент кооперативу рибалок муніципалітету П'єр Луїджі Піро заявив, що екосистема лагуни потребує серйозних інвестицій, аби очистити канали і відновити потік води між лагуною та Тірренським морем. Італієць сподівається, що об'єднання мерії та підприємців розпочне роботу якомога швидше, аби в найкоротші строки подолати наслідки кризи.

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"Усе, що ми робимо – це сподіваємося на спокійний туристичний сезон, інакше багато інтеракцій можуть не лише зазнати збитків, а й закритися", – вважає П'єр Піро.

Нагадаємо, у вересні 2024 року мурахи немісцевого виду заполонили південь Німеччини. Подекуди комахи пошкодили лінії електропостачання та інтернету та навіть заселили територію під дитячим майданчиком, що спричинило розмивання ґрунту.