В Італії археологи віднайшли мармурову підлогу затопленої римської вілли

Вчені виявили мармурову підлгу, яка колись була частиною давньоримської вілли

В італійському місті Баколі у межах проєкту підводної реставрації науковці виявили мармурову підлогу затопленої римської вілли. Це частина розкопок, які проводять у Підводному археологічному парку Байя (неподалік сучасного Неаполя).

Байя колись було давньоримським містом, розташованим на північно-західному березі Неаполітанської затоки. Сюди приїжджали на відпочинок представники римської знаті. Тому воно славилося своїми розкішними віллами, термальними джерелами та гедоністичною атмосферою, пише Arkeonews.

Знайдена підлога має площу приблизно 250 квадратних метрів Parco Archeologico Campi Flegrei

Підлогу виконано в стилі opus sectile – декоративна техніка, у якій зі шматків каменю або мармуру створюють складні геометричні візерунки, – виявили археологи, які співпрацюють з Агентством реставрації культурної спадщини (Італія) та журналом про науку Naumacos.

На відміну від мозаїки, у якій використовують маленькі шматочки однакового розміру, для opus sectile беруть більші, ретельно підібрані, які підходять одне одному, як пазли.

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Завдяки цьому могли створити більш складні та детальні візерунки, які підкреслювали багатство та вишуканість смаку власника будівлі. Саме тому техніку використовували для оздоблення споруд вищого класу, зокрема для вілл та палаців.

Підлогу виконано в стилі opus sectile – декоративна техніка, у якій зі шматків каменю або мармуру створюють складні геометричні візерунки Parco Archeologico Campi Flegrei

Дослідники кажуть, що знайдена підлога має площу приблизно 250 квадратних метрів і датується періодом наприкінці існування Римської імперії.

Також науковці з’ясували, що її виготовили з мармуру, який тоді вже використовували. Ймовірно, це зробили з метою зекономити кошти – у той час навіть найбагатші люди могли відчувати фінансові труднощі.

"Підлога в стилі opus sectile, з її витонченими геометричними мотивами та надзвичайною майстерністю, відкриває нам захоплююче "вікно" в життя та мистецтво Стародавнього Риму.

Це відкриття дозволяє відвідувачам зануритися в історію, досліджуючи приховані чудеса на дні моря", – зазначив мер Баколі Джозі Джерардо Делла Раджоне.

Наразі археологи працюють над реставрацією підлоги. Додають, що це "дуже складна робота".

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