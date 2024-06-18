Захований 1700-річний скарб: археологи знайшли єврейські монети часів Римської імперії

Під час розкопок громадської будівлі в Лоді (Ізраїль) археологи знайшли монети, що датуються останнім повстанням євреїв проти римського панування.

Вони були заховані у фундаменті пізнього римсько-ранньовізантійського періоду, що дивом зберігся, повідомляє Live Science з посиланням на Ізраїльське управління старожитностей (IAA).

Будівля була зруйнована під час єврейського повстання – вцілів лише фундамент, в якому знайшли 94 срібні та бронзові монети, датовані між 221 і 354 роками нашої ери.

Археологи припускають, що повстанці спеціально заховали скарб, але сподівалися повернутися за ним.

Під час розкопок громадської будівлі археологи знайшли монети Управління старожитностей Ізраїлю

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"Ця зруйнована до самого фундаменту будівля є чітким свідченням того, що повстання було силоміць придушене. Для цього застосовували насильство та жорстокість.

З талмудичних писань відомо, що Лод був найважливішим [єврейським] центром після знищення Другого храму в Єрусалимі", – розповів археолог IAA Шахар Кріспін.

Хоча письмових свідчень щодо цього повстання мало, є тексти, які повідомляють, що великі єврейські громади, такі як Лод, Зіпорі та Тіверія, були знищені військами римського цезаря Флавія Костянтина Галла.

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Крім монет, дослідники знайшли артефакти з каменю та мармуру, що містять грецькі, єврейські та латинські написи. На одному з них згадується ім’я єврея з родини священника.

Але поки науковці не знають, як саме використовували цю будівлю до повстання.

"Важко визначити, чи служила ця чудова будівля синагогою, навчальним залом, місцем для зборів старійшин або й виконувала всі ці функції одночасно", – сказав професор і голова IAA Джошуа Шварц.

Нагадаємо, нещодавно в Єгипті знайшли папіруси часів римського періоду.