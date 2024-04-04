На острові в Італії місцева влада пропонує "усиновляти" кіз, яких в шість разів більше, ніж людей
На італійському острові Алікуді кількість диких кіз у шість разів перевищила кількість населення, тому місцева влада запропонувала місцевим жителям "усиновлювати" тварин.
Тварин може брати будь-хто охочий, пише The Guardian.
Острів Алікуді є найменшим островом з Еолійського архіпелагу Сицилії. На ньому мешкає близько 100 людей та щонайменше 600 диких кіз.
Зазначається, що раніше тварини мешкали на скелях островах й встигли стати туристичною пам’яткою Алікуді.
Втім протягом останніх двох років кількість кіз стрімко збільшилася, й вони спустилися зі скель в міське поселення. Подекуди вони навіть зазирають в домівки людей.
"Ми не хочемо навіть розглядати варіант виведення тварин, тому пропонуємо роздавати їх місцевим. Заявку на козу може подати будь-хто – людина не обовʼязково має бути фермером. Обмежень за кількістю немає", – повідомив мер острова Ріккардо Гулло.
Він додав, що пропозиція "всиновлення" тварини діє до 10 квітня.
"Ми вже мали кілька телефонних дзвінків, зокрема від фермера з острова Вулкано, який хотів би взяти кількох кіз. Серед іншого, він виробляє сир рикота, який дуже цінується", – додав Гулло.
Зазначається, що вперше кіз на Алікуді привезли 20 років тому з метою розводити цих тварин. Втім, через те що план провалився, кіз залишили напризволяще.
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