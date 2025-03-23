В Італії влада платитиме 100 тисяч євро тим, хто оселиться в горах, але є нюанс

Влада регіону Тренто на півночі Італії пропонує платити до 100 тисяч євро тим, хто готовий оселитися в гірських містечках.

Однак охочі погодитися на пропозицію будуть вимушені прожити в регіоні 10 років або здати житло в довгострокову оренду на цей період, пише CNN.

У межах проєкту італійці можуть обрати житло в 33 населених пунктах в регіоні, де гірський масив Доломіти зустрічається з Альпами. Остаточно ініціативу мають затвердити найближчими тижнями.

Охочим підтримати ініціативу виплачуватимуть 80 тисяч євро на ремонт помешкання та ще 20 тисяч на придбання нерухомості.

Очікується, що пропозиція допоможе протидіяти депопуляції в регіоні, яка економічно та соціально шкодить містечкам та селам. Ідея полягає в тому, щоб відновити життя в населених пунктах, в яких кількість порожніх і покинутих будинків перевищує кількість заселених.

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На відміну від поширеної практики в інших італійських регіонах, де будинки продають за 1 євро, в Тренто виділили 10 мільйонів євро на гранти на найближчі два роки. Завдяки ним планують стимулювати купівлю та реконструкцію наявної нерухомості.

"Мета полягає в тому, щоб відродити місцеві громади та сприяти територіальній згуртованості", – сказав Мауріціо Фугатті, президент Тренто.

Охочі придбати житло в регіоні можуть обрати до трьох одиниць нерухомості. Крім того, заявки на участь у програмі заборонили подавати місцевим, які вже проживають там, віком до 45 років. Відтак домовласники не зможуть подавати заявки на ремонт будинків, в яких живуть.

"Ініціатива призначена для тих муніципалітетів, які, згідно зі статистичним аналізом, зазнали значної втрати населення за останнє десятиліття.

Це території, які, зберігаючи сильну культурну та ландшафтну ідентичність, зазнали поступового зменшення кількості жителів. Багато з цих сіл розташовані в гірських або долинних місцевостях, де повсякденне життя може бути складнішим через віддаленість від основних служб", – пояснив Нікола Теофіло, який пише для сайту нерухомості Immobiliare News.

Початковий перелік населених пунктів, які візьмуть участь у проєкті, можуть змінити, якщо недостатньо людей подадуть заявки на купівлю будинків або на ринку виявиться замало нерухомості для охочих.

Раніше ми розповідали про безлюдний острів в Ірландії, на пропозицію догляду за яким щодоку відгукуються десятки тисяч охочих.