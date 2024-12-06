Була посередницею між членами мафії: в Італії затримали 57-річну католицьку черницю

На півдні Італії правоохоронці затримали 57-річну черниця Анну Донеллі. Жінка була однією з 25 людей, яких звинувачують у вчиненні низки злочинів, пов'язаних із діяльністю мафії.

Італійців підозрюють у вимаганні, торгівлі наркотиками, отриманні крадених речей, лихварстві, податкових махінаціях та відмиванні коштів, повідомляє CNN із посиланням на поліцію.

Правоохоронці вважають, що католицька черниця була посередницею, коли волонтерила у кількох в'язницях у Брешії та її околицях, а також на півночі Ломбардії.

Жінку звинувачують у тому, що вона "використовувала духовну роль, яку виконувала", аби передавати повідомлення та накази між керівниками мафії всередині місць позбавлення волі та іншими членами угрупування за їхніми межами.

Католичку пов'язують із діяльністю злочинного синдикату "Ндрангета" на півночі Італії.

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"Вона передавала накази, розпорядження, моральну та матеріальну допомогу своїм спільникам, отримуючи від ув'язнених корисну інформацію для кращого планування злочинних стратегій", – заявив прокурор Франческо Прете під час пресконференції.

Наразі Анна Донеллі перебуває під домашнім арештом.

Загалом поліціянти затримали 25 людей, зокрема члена партії прем'єр-міністерки Джорджії Мелоні "Брати Італії", який лікував поранених членів мафії.

Під час операції правоохоронці вилучили 1,8 мільйона євро готівкою, а також зброю та наркотики в Бергамо, Вероні та Тревізо.

Раніше в Непалі за сексуальне насильство щодо дитини засудили чоловіка, якого вважали "реінкарнацією Будди".