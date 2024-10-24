В Івано-Франківському парку собака загриз лебедя: господаря притягнуть до відповідальності

В Івано-Франківську собака породи хаскі стрибнув в озеро та загриз чорного лебедя.

Про інцидент повідомили поліція Івано-Франківської області та директорка комунального підприємства "Центр розвитку міста та рекреації" Руслана Василюк.

У повідомленні Руслани Василюк йдеться, що подія трапилася вранці 24 жовтня в одному з місцевих парків. Власник двох собак породи хаскі вигулював тварин без повідця. Один з них стрибнув в озеро та почав полювати на лебедів.

"На команди господаря собака не реагував. На жаль, на очах відвідувачів, хаскі загриз одного з чорних лебедів, який сидів на острові.

До слова, адміністрація "Центру розвитку міста та рекреації" та інші відвідувачі парку неодноразово робили цьому чоловікові зауваження з приводу порушення правил вигулу собак. Реакції чоловіка були агресивними", – розповіла жінка.

РЕКЛАМА:

Небайдужий очевидець звернувся до поліції. Як повідомили правоохоронці, господарем собак виявився 27-річний місцевий мешканець.

"За скоєння правопорушення на власника собаки поліцейські склали адміністративний протокол за частиною 3 статті 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення правил утримання собак і котів).

Санкція статті передбачає накладення штрафу на громадян від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів (від 1700 грн до 3400 грн – ред.) громадян з конфіскацією тварин", – зауважили у поліції.

Матеріали справи направлять на розгляд суду, додають поліцейські.

У поліції також нагадали, що в Україні діють правила утримання та вигулу собак. Вони передбачають, що:

вигулювати собаку може лише людина, якій виповнилося 14 років;

той, хто здійснює вигул, повинен подбати про безпеку інших людей, тварин і майна від заподіяння потенційної шкоди;

тварина повинна мати повідець (якщо це собака, породу якої внесли до переліку небезпечних, то у такому випадку обов’язково має бути намордник);

собака має бути з нашийником з ідентифікуючими позначками (ідентифікаційний жетон);

під час прогулянки тварину не можна залишати без нагляду;

заборонено вигулювати собак у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння.

Нагадаємо, нещодавно у Києві чоловік щосили вдарив собаку ногою по голові. Йому повідомили про підозру.