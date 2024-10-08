У Києві чоловік щосили вдарив собаку ногою: йому загрожує до 3 років позбавлення волі

У Києві чоловік вдарив собаку ногою по голові – внаслідок травми пес упав і не міг підвестися протягом певного часу. Тепер його кривдникові повідомили про підозру.

Як повідомили в Київській міській прокуратурі, перед інцидентом, що трапився поблизу одного з поштових відділень у Печерському районі Києва, собака бігав навколо відвідувачів та ластився до них.

У поліції Києва розповіли, що, за словами власниці, пес на прізвисько Падді породи пудель "дуже дружелюбний і любить, коли його гладять".

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Така поведінка тварини не сподобалася 51-річному киянину, який саме перебував у відділенні пошти.

"Коли жінка із собакою вийшли на вулицю, чоловік пішов за ними, після чого ногою вдарив тварину з такою силою, що вона деякий час не могла підвестися", – зауважили в прокуратурі.

Власниця Падді відразу звернулася до ветеринарної клініки, де тварині діагностували забої та травми м'яких тварин.

"Тварина потребує тривалого лікування", – додали в Київській міській прокуратурі.

Киянину повідомили про підозру у жорстокому поводженні з тваринами – ч. 1 ст. 299 КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді арешту на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до трьох років.

Нагадаємо, наприкінці вересня в Чернівецькій області двоє чоловіків застрелили двох собак. Поліція відкрила кримінальне провадження.