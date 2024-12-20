Проведе за ґратами 12 років: у Києві судили чоловіка, який зґвалтував малолітню сусідку

У Києві засудили чоловіка, який зґвалтував 12-річну сусідку понад два роки тому.

Дніпровський районний суд Києва призначив кривднику 12 років позбавлення волі, повідомляє Київська міська прокуратура.

27-річного чоловіка визнали винним у вчиненні дій сексуального характеру відносно малолітньої дитини (ч. 4 ст. 152 КК України).

Прокурор довів, що у липні 2022 року мати дівчинки попросила сусіда допомогти її доньці перенести речі з квартири.

Чоловік піднявся з дівчинкою у квартиру, де нікого не було, та, погрожуючи, зґвалтував. Згодом дитина розповіла про все матері.

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Дані про зловмисника внесуть до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Водночас фігурант ще може оскаржити вирок. Перш ніж рішення суду набуде сили, чоловік перебуватиме під вартою.

Досудове розслідування проводили слідчі Дніпровського управління поліції Києва.

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Нагадаємо, раніше на Вінниччині засудили 45-річного чоловіка, який зґвалтував жінку та неповнолітню дівчину. Також у столиці двох чоловіків судитимуть за зґвалтування і пограбування 15-річної дівчини.