Зґвалтування дівчинки на Закарпатті: розпочались фінальні дебати, але справа знову затягується

У Воловецькому районному суді Закарпатської області розпочались фінальні дебати у резонансній справі щодо зґвалтування неповнолітньої дівчини.

Захист і обвинувачені вкотре намагалися затягнути розгляд справи, повідомили у юридичній компанії "Міллер", адвокати якої представляють інтереси потерпілої.

За словами адвокатів, 26 грудня суд розглядав відвід головуючому у справі та відмовив у його задоволенні.

"Сьогодні (27 грудня – ред.), перед початком розгляду з'ясувалося, що мати одного з обвинувачених, яка є його законним представником у справі, потрапила до лікарні. Проте жодних доказів про це захист не надав.

Уже під час судового засідання мати двох інших обвинувачених повідомила, що їй стало зле, внаслідок чого не змогла виступити та попросила перенести слухання", – розповіли у юридичній компанії "Міллер".

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Через це проведення судових дебатів відклали – тепер вони мають відбутися 10 січня 2025 року. На цьому засіданні виступатиме ще один обвинувачений, його законні представники, а кожен з підозрюваних матиме останнє слово. Після цього суд має піти до нарадчої кімнати для ухвалення фінального рішення.

Нагадаємо, у серпні 2021 року троє підлітків зґвалтували 14-річну дівчину.

У березні 2023-го хлопців визнали винними у груповому зґвалтуванні неповнолітньої. Суд призначив їм покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

Але оскільки обвинувачені не досягли повноліття, їх звільнили від відбування покарання, призначивши натомість іспитовий строк на 2 роки.

Сторона захисту неповнолітньої подала апеляцію – вирок скасували, а справу скерували на повторний перегляд.

Представники потерпілої стверджують, що розгляд справи міг завершитися набагато раніше, утім сторона обвинувачених свідомо затягує цей процес.

Так, у жовтні адвокати обвинувачених зірвали проведення судових дебатів та завершення розгляду справи. Вони подали клопотання про закриття кримінального провадження. Проте суд відмовився його задовольнити.

Окрім того, двоє обвинувачених у справі намагалися уникнути правосуддя через мобілізацію. Але у цьому їм відмовили.

Згодом стало відомо, що справу можуть почати слухати від самого початку через рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про припинення відрядження судді Олександра Пелиха.

13 грудня суд у справі вкотре зірвали. Адвокатка обвинувачених заявила про необхідність відкласти розгляд через лікарняний дитини, проте не надала документів на підтвердження цього.