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У регіонах запрацювали представництва Коордштабу з питань військовополонених: адреси

Альона Павлюк — 2 травня, 16:25
У регіонах запрацювали представництва Коордштабу з питань військовополонених: адреси
В областях відкрили представництва Координаційного штабу
Mehaniq/Depositphotos

З 1 травня в усіх областях України розпочали роботу представництва Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Вони мають полегшити доступ членів сімей полонених і зниклих безвісти до правової допомоги, повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.

До роботи представництв (регіональних робочих груп) Координаційного штабу залучені працівники Офісу Омбудсмена та Міністерства внутрішніх справ.

Основна мета їхньої роботи – полегшити доступ членів сімей військовополонених та зниклих безвісти за особливих обставин до консультаційної та правової допомоги.

Адреси представництв Координаційного штабу

Адреси представництв, керівниками яких є представники Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини:

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  • Дніпропетровська область (у тому числі для жителів Запорізької області) – Дніпро, просп. О. Поля, 2Д;
  • Житомирська область – Житомир, вул. Польова, 6А;
  • Полтавська область (у тому числі для жителів Сумської області) – Полтава, вул. Соборності, 45А, к.1-4;
  • Тернопільська область – Тернопіль, вул. М.Грушевського, 8;
  • Закарпатська область – Ужгород, вул. Пушкіна, 1;
  • Хмельницька область – Хмельницький, вул. Свободи, 70, к. 104-107;
  • Черкаська область – Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 17;
  • Чернівецька область – Чернівці, вул. Героїв Майдану, 60.

Адреси представництв, якими керують представники Управління з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин МВС:

  • Волинська область – Луцьк, вул. Винниченка, 21, каб. 10;
  • Донецька область (у тому числі для жителів Луганської області) – адреса не розголошується з міркувань безпеки;
  • Івано-Франківська область – Івано-Франківськ, вул. Коновальця, 46;
  • Кіровоградська область – Кропивницький вул. Велика Перспективна, 1, каб. 10;
  • Одеська область – Одеса, вул. Грецька, 42, каб. 12;
  • Рівненська область – Рівне, вул. Петра Могили, 41 каб. 36;
  • Чернігівська область – Чернігів, просп. Перемоги, 74, каб. 607.

Також продовжують свою діяльність консультативні центри Координаційного штабу в решті регіонів:

  • Вінницька область – Вінниця, вул. Театральна, 15;
  • Львівська область – Львів, вул. Січових Стрільців, 21;
  • Миколаївська область (у тому числі для жителів Херсонської області та АР Крим) – Миколаїв, вул. Вадима Благовісного, 37;
  • Харківська область – Харків, вул. Космічна, 21;
  • місто Київ – вул. Спаська, 37.

Нагадаємо, Координаційний штаб розробив багаторівневу систему сповіщень родин зниклих безвісти та полонених.

Окрім сповіщень в особистому кабінеті на сайті Координаційного штабу, українці отримуватимуть смс-повідомлення на номери операторів "Київстар", Vodafone і Lifecell.

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