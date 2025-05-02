У регіонах запрацювали представництва Коордштабу з питань військовополонених: адреси
З 1 травня в усіх областях України розпочали роботу представництва Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.
Вони мають полегшити доступ членів сімей полонених і зниклих безвісти до правової допомоги, повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.
До роботи представництв (регіональних робочих груп) Координаційного штабу залучені працівники Офісу Омбудсмена та Міністерства внутрішніх справ.
Основна мета їхньої роботи – полегшити доступ членів сімей військовополонених та зниклих безвісти за особливих обставин до консультаційної та правової допомоги.
Адреси представництв Координаційного штабу
Адреси представництв, керівниками яких є представники Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини:
- Дніпропетровська область (у тому числі для жителів Запорізької області) – Дніпро, просп. О. Поля, 2Д;
- Житомирська область – Житомир, вул. Польова, 6А;
- Полтавська область (у тому числі для жителів Сумської області) – Полтава, вул. Соборності, 45А, к.1-4;
- Тернопільська область – Тернопіль, вул. М.Грушевського, 8;
- Закарпатська область – Ужгород, вул. Пушкіна, 1;
- Хмельницька область – Хмельницький, вул. Свободи, 70, к. 104-107;
- Черкаська область – Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 17;
- Чернівецька область – Чернівці, вул. Героїв Майдану, 60.
Адреси представництв, якими керують представники Управління з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин МВС:
- Волинська область – Луцьк, вул. Винниченка, 21, каб. 10;
- Донецька область (у тому числі для жителів Луганської області) – адреса не розголошується з міркувань безпеки;
- Івано-Франківська область – Івано-Франківськ, вул. Коновальця, 46;
- Кіровоградська область – Кропивницький вул. Велика Перспективна, 1, каб. 10;
- Одеська область – Одеса, вул. Грецька, 42, каб. 12;
- Рівненська область – Рівне, вул. Петра Могили, 41 каб. 36;
- Чернігівська область – Чернігів, просп. Перемоги, 74, каб. 607.
Також продовжують свою діяльність консультативні центри Координаційного штабу в решті регіонів:
- Вінницька область – Вінниця, вул. Театральна, 15;
- Львівська область – Львів, вул. Січових Стрільців, 21;
- Миколаївська область (у тому числі для жителів Херсонської області та АР Крим) – Миколаїв, вул. Вадима Благовісного, 37;
- Харківська область – Харків, вул. Космічна, 21;
- місто Київ – вул. Спаська, 37.
Нагадаємо, Координаційний штаб розробив багаторівневу систему сповіщень родин зниклих безвісти та полонених.
Окрім сповіщень в особистому кабінеті на сайті Координаційного штабу, українці отримуватимуть смс-повідомлення на номери операторів "Київстар", Vodafone і Lifecell.