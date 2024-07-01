Хотіла розібрати автомат: в Одесі 17-річна дівчина застрелила військового

В Одесі 17-річна дівчина випадково застрелила 23-річного військового під час застілля. Вона хотіла зібрати й розібрати автомат.

Слідчі кваліфікують справу як вбивство через необережність, повідомляє Головне управління Національної поліції Одещини.

Трагедія сталась у ніч з суботи на неділю в одній із квартир багатоповерхівки у Приморському районі міста.

Поліція встановила, що 24-військовий запросив у гості свого 23-річного побратима та двох знайомих дівчат віком 17 і 20 років.

Під час хмільного застілля молодша дівчина захотіла спробувати розібрати та зібрати автомат Калашникова, який належить власнику квартири. Вона взяла зброю у руки й сталися постріли.

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Квартира, у якій сталася трагедія Головне управління Національної поліції в Одеській області

Кулі поцілили у 23-річного хлопця. Від отриманих поранень він загинув на місці.

З місця злочину слідчі вилучили автомат і декілька магазинів з набоями до нього, гільзи, два пістолети та деякі інші речі.

Слідчі відкрили провадження за частиною 1 статті 119 Кримінального кодексу України – вбивство через необережність. Вона передбачає обмеження волі на строк від 3 до 5 років або позбавленням волі на той самий термін.

Тіло військового відправили на судово-медичну експертизу для встановлення точної причини смерті.

Правоохоронці зʼясовують обставини загибелі та підстави зберігання автоматичної зброї у його товариша.

Нагадаємо, у Києві на станції фунікулера нетверезий працівник Управління державної охорони штовхнув 16-річного хлопця. Підліток упав на скло, отримав смертельний поріз шиї та помер ще до приїзду лікарів.