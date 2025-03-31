У парку на Київщині побили підлітків: в одного з постраждалих підозрюють струс мозку

У Славутичі на Київщині двоє підлітків зазнали нападу в міському парку. Одного постраждалого госпіталізували з підозрою на струс мозку.

Про побиття правоохоронцям стало відомо 28 березня після звернення батьків постраждалих, повідомили в поліції Київщини.

Дорослі розповіли, що на їхніх дітей напали на території парку у вечірню пору. Юнаки зазнали тілесних ушкоджень, ступінь яких мають визначити в ході експертизи.

У коментарі для "УП. Життя" речниця Головного управління Національної поліції Київщині Яна Єрмоленко розповіла, що одному постраждалому підлітку медики надали допомогу на місці, він не потребував госпіталізації.

Натомість його товариш досі перебуває в лікарні з підозрою на струс мозку.

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За словами поліціянтки, правоохоронці встановили кількох ймовірних зловмисників. За попередніми даними, щонайменше один із них досяг повноліття. Причину нападу та те, чи були нападники знайомі з постраждалими, встановлюють.

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Правоохоронці розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України – умисне легке тілесне ушкодження.

Речниця поліції Київщини пояснила, що поліціянти кваліфікували напад попередньо, остаточну правову оцінку нададуть після того, як експерти встановлять ступінь тяжкості травм постраждалих.

Нагадаємо, на Полтавщині четверо дітей віком від 10 до 14 років знущалися з десятирічного хлопчика на території недобудови. Нападники побили дитину, використовуючи лайку та погрожуючи фізичною розправою.

Також група школярів зняла інцидент на відео, яке згодом поширювали в соцмережах. За цим фактом у поліції розслідують катування та виготовлення відео, що пропагує культ насильства.

Крім того, в Трускавці на Львівщині група підлітків побила юнака з інвалідністю і записала це на відео. Правоохоронці з'ясували, що до нападу причетні четверо дівчат і хлопець віком від 11 до 14 років.