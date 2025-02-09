В Одесі побили 72-річну матір загиблого військового: у міській раді відреагували

Фото ілюстративне. У мерії запевнили, що постраждала отримає необхідну медичну та психологічну допомогу

В Одесі 72-річна матір загиблого військового заявила про побиття працівницею однієї з місцевих організації.

Про інцидент розповіла очільниця Департаменту освіти і науки міської ради Одеси та Олена Буйневич та міський голова Геннадій Труханов.

Зазначається, що постраждала жінка втратила на війні сина, який служив у війську.

За словами Буйневич, 72-річна вчителька місцевої школи звернулася до місцевої організації, назву якої не називають. Там жінці обіцяли надати угоду на медичне обслуговування від компанії Into-Santa.

Вчителька заявила, що працівниця офісу відмовилася пускати її, а після словесної суперечки "вдарила в груди".

РЕКЛАМА:

"Жінка впала, їй придавили груди коліном, натягнули на голову капюшон і била рукою по голові.

Людина (йдеться про вчительку – ред.) втікала звідти настільки швидко, наскільки їй дозволяв вік, та прийшла на роботу. Їй стало зле. Викликали швидку, лікарі якої передали інформацію до правоохоронців", – стверджує Олена Буйневич.

Очільниця Департаменту освіти і науки заявила, що отримує повідомлення від нападниці, в яких остання під виглядом благодійниці просить особисту інформацію про постраждалу вчительку.

Читайте також : Аморальність реалізму: як не втратити людяність в процесі вшанування померлих героїв

Також Буйневич стверджує, що 72-річна жінка після побиття отримує погрози телефоном.

"Я прошу вибачення, якщо вона образила якось працівника або зробила ще щось. Тільки не чіпайте її, докладіть усіх зусиль, щоб її ніхто не турбував. Прошу. Це моя колега, це матір. Будь ласка, допоможіть мені не втратити її. Вона нам потрібна", – написала очільниця місцевого Департаменту освіти і науки.

За словами Олени, освітянка нещодавно перенесла інсульт.

У своєму дописі Буйневич назвала заступника міського голови, очільника міської організації партії Батьківщина Дмитра Жемана та його заступницю Наталію Мостовських причетними до структури, представниця якої напала на освітянку.

Редакція "УП. Життя" звернулася до Дмитра Жемана та Наталії Мостовських за коментарем та чекає на відповідь.

Мер Одеси Геннадій Труханов назвав інцидент "жахливим" і запевнив, що вчителька отримає неообхідну медичну та психологічну допомогу.

"Я беру це питання під свій особистий контроль. Чекаємо на оцінку та відповідні дії правоохоронців. Винні мають понести заслужене покарання", – написав Труханов.

Раніше освітня омбудсменка Надія Лещик відреагувала на конфлікт між учителькою та учнем в одній зі шкіл Києва. Під час уроку школяр гучно слухав музику, через що педагогиня зробила йому зауваження. Після цього вони почали штовханину.