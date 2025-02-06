У Житомирі вихователька шарпала дітей за одяг, а в Києві учень штовхав учительку: реакція омбудсменки

Освітня омбудсменка Надія Лещик відреагувала на нові випадки насильства у закладах освіти, зокрема у Житомирі та Києві.

Із соцмереж уповноважена дізналася, що вихователька житомирського дитсадка №58 шарпала за одяг вихованців ясельної групи (дітей до 3 років).

"Служба освітнього омбудсмена виявила серію відео з неналежною поведінкою працівниці закладу дошкільної освіти. Доросла людина, якій довірили вихованців, шарпала їх за одяг – і під час прогулянки, і при вході до закладу, обтрушуючи ноги віником.

Така поведінка неприпустима. Будь-яке насильство, жорстоке поводження з людиною, приниження її честі та гідності, де б воно не сталося і ким би не було вчинене, – неприйнятне. Будь-які фізичні каральні методи негативно впливають на психоемоційний стан дитини як тепер, так і надалі", – відреагувала уповноважена.

Після інциденту виховательку звільнили з роботи, а в Департаменті освіти Житомирської міськради повідомили, що розпочали службове розслідування щодо керівника дитсадка, вихователя-методиста, практичного психолога, а також організації контролю за роботою персоналу з боку адміністрації.

РЕКЛАМА:

Також омбудсменці стало відомо про конфлікт в одній зі столичних шкіл. Учень гучно слухав музику на уроці, а вчителька зробила йому зауваження. Після цього вони почали сваритися й штовхати одне одного.

"Щодо цієї ситуації надіслала запит до Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з проханням провести перевірку випадку, який стався між здобувачем освіти та педагогічним працівником, і вжити всіх необхідних заходів відповідно до законодавства", – коментує омбудсменка.

Уповноважена нагадує, що педагоги й учні мають визначені взаємні права та обов'язки відповідно до закону "Про освіту". Зокрема, вони зобов'язані поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм.

Нагадаємо, нещодавно працівник ліцею на Рівненщині побив школяра, а у Львові вчитель і лаборант побажали учням "зд*хнути" на фронті. Педагога звільнили, а директорці школи оголосили догану.

Від насильства у навчальних закладах потерпали й самі педагоги: зокрема, у Вінниці батько школярки побив її вчителя.

Також останнім часом у мережі з'являється багато повідомлень про насильство між дітьми. Зокрема, на Миколаївщині поліція розслідує групові побиття 12-річної та 14-річної дівчат, що трапились у різний час.

У Білій Церкві на Київщині підлітки побили 12-річну дівчинку і вимагали в неї гроші: найстаршому кривднику вже обрали запобіжний захід.

Також побиття 14-річної підлітки сталося в Оболонському районі Києва: прокуратура добивається "виховних заходів" для кривдниць.