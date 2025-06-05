Пропонувала "роботу за кордоном": в Одесі викрили жінку, яка продавала українок у сексуальне рабство

В Одесі правоохоронці затримали 27-річну місцеву жительку, яка підшукувала жінок для "роботи покоївками" за кордоном, натомість продавала їх у сексуальну експлуатацію.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції Одещини.

Поліціянти встановили, що одеситка пропонувала "працевлаштування покоївками" в готелі за кордоном знайомим та жінкам зі спеціально створених груп у месенджері. Українкам обіцяли достойну заробітну плату та безкоштовні квитки на літак.

Натомість фігурантка відправляла жінок у сексуальне рабство в одну з країн Європейського Союзу. За кожну завербовану вона отримувала гонорар від спільників.

Правоохоронці встановили, що в такий спосіб одеситка завербувала двох знайомих. Її затримали, коли та намагалася залучити до "заробітку" третю українку.

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Жінці повідомили про підозру за частиною 2 статті 149 Кримінального кодексу – вербування, переміщення людини, вчинене з метою експлуатації, з використанням обману, уразливого стану за попередньою змовою групою осіб.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді до 12 років позбавлення волі з можливою конфіскацією майна.

Правоохоронці продовжують встановлювати спільників підозрюваної.

Раніше на Київщині викрили 50-річного чоловіка, який під виглядом відвертих фотосесій вербував жінок для сексуальної експлуатації за кордоном.