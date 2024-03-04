У лікарнях Одеси померли двоє дітей: поліція відкрила провадження

У двох одеських медичних закладах загинуло одразу двоє дітей – новонароджений і 9-річний хлопчики. Перший загинув у одеському пологовому будинку, другий – у дитячій клінічній лікарні.

Як повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, 16 лютого місцева жителька народила двох хлопчиків (двійню). Один із них помер, коли йому проводили реанімаційні заходи.

За фактом смерті слідчі розпочали провадження за частиною 2 статті 140 (невиконання чи неналежне виконання медичним або фармацевтичним працівником своїх професійних обов’язків внаслідок недбалого чи несумлінного ставлення, якщо це спричинило тяжкі наслідки неповнолітньому) Кримінального кодексу України.

9-річний хлопчик помер 29 лютого. Відомо, що він хворів і 23 лютого його мати звернулась по допомогу до медиків. У Ренійській районній лікарні поставили діагноз ГРВІ (гостра респіраторна вірусна інфекція) та відпустили лікуватися вдома.

Однак через декілька днів, 27 лютого, стан дитини різко погіршився. Її госпіталізували спочатку до районної, а потім – до обласної дитячої клінічної лікарні. Там хлопець і помер вранці 29 лютого.

За фактом смерті поліцейські відкрили одразу два кримінальні провадження: за частиною 2 статті 140 Кримінального кодексу України, а також пунктом 1 частини 2 статті 115.

Має відбутись судово-медична експертиза, яка допоможе з’ясувати причини смерті дітей, зазначають у поліції.

Нагадаємо, на Рівненщині померла одномісячна дівчинка. У її смерті батьки звинувачують медиків.