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У Запоріжжі на березі Дніпра знайшли кістки мамонта

Олена Барсукова — 6 серпня, 15:20
У Запоріжжі на березі Дніпра знайшли кістки мамонта
Khortytsia National Reserve

У Запоріжжі на березі Дніпра знайшли дві кістки мамонта – плечову та велику гомілкову.

Рештки доісторичної тварини виявив місцевий житель Костянтин Неліпа, коли рівень води у річці був низький.

Чоловік звернувся до фахівців, повідомляють у Національному заповіднику "Хортиця".

Співробітники заповідника оглянули місце знахідки та підтвердили, що перед ними – кістки представника мамонтової фауни.

Кістки мамонта знайшли у Запоріжжі
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Під час дослідження території поряд з цими кістками вчені знайшли лопатку, ймовірно, тієї ж тварини.

"Ця знахідка решток мамонта – одна з небагатьох відомих для запорізького регіону та є дуже важливою для вивчення та розуміння історичних процесів та природних трансформацій, що відбувалися у нашому регіоні в минулому", – пояснили працівники "Хортиці".

Кістки вимерлого мамонта в Україні

Знахідки доставили до Національного заповідника "Хортиця" для подальшого дослідження та консервації.

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Нагадаємо, раніше у Нідерландах створили фрикадельку з клітин вимерлого мамонта. А вчені зі США вирішили "оживити" вимерлого косматого мамонта.

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