У китайському Гуанчжоу досі літо: температура повітря не опускається до "осіннього" рівня

Cтаном на 13 листопада в Гуанчжоу було 235 “літніх днів”

Незважаючи на те, що на календарі середина листопада, в одному з найбільших міст Китаю все ще офіційно літо – температура повітря там досі не впала нижче порогу, який вважається необхідним для відзначення зміни сезону.

Цього тижня Гуанчжоу побило 30-літній тепловий рекорд – станом на 13 листопада в місті було 235 "літніх днів", пише The Guardian з посиланням на дані місцевої метеорологічної служби.

Гуанчжоу – місто з жарким і вологим кліматом у провінції Гуандун на півдні Китаю, населення якого складає майже 19 мільйонів осіб. Середня температура в місті наразі становить 24,9°C – це на 1,2°C вище за історичні середні показники.

При визначенні сезонів метеорологічна служба Гуандуну орієнтується на температуру, а не календарну дату. Осінь тут починається тоді, коли середня п'ятиденна температура повітря опускається нижче 22 градусів.

Зазвичай осінь тут починається приблизно 9 листопада, але, за прогнозами, температура повітря у Гуанчжоу залишатиметься на літньому рівні ще принаймні до 18 листопада. Літо цього року у місті почалося ще 23 березня.

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За словами старшого інженера Кліматичного та сільськогосподарського метеорологічного центру Гуанчжоу Ая Хуея, причиною тривалого літа є те, що Азійський антициклон (область високого тиску, яка розташована над центральною частиною Азії протягом майже усього зимового періоду – ред.), був надзвичайно слабким цього року. А тому через Гуанчжоу дув менш холодний вітер.

У квітні Гуанчжоу постраждав від торнадо – загинуло п'ятеро людей, а десятки отримали поранення. У провінції також сталася сильна повінь.

Екстремальні погодні явища стали більш поширеними в Китаї в останні роки: посухи, повені та спека створюють навантаження на інфраструктуру, особливо на електромережі.

Аналіз показав, що кліматичні зміни, спричинені людиною, посилюють екстремальні погодні умови в усьому світі, спричиняючи смертельні лиха – від спеки до повеней і лісових пожеж. Принаймні десяток найсерйозніших подій останнього десятиліття були б майже неможливими без антропогенного глобального нагрівання.

У 2022 році тривала хвиля спеки підштовхнула споживання електроенергії до рекордних рівнів у містах Китаю, зокрема Гуанчжоу, оскільки люди та підприємства максимально навантажували кондиціонери, щоб зберегти прохолоду. Це призвело до серйозних відключень електроенергії.

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