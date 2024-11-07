"Рекорди будуть побиті": науковці вважають, що 2024 рік стане найспекотнішим в історії

Науковці стверджують, що 2024 рік поб'є температурні рекорди 2023-го і "майже напевно" стане найспекотнішим за всю історію спостережень.

Про це повідомили фахівці Служби з питань зміни клімату Коперника (C3S) Європейського союзу, інформує Reuters.

За словами європейських вчених, від січня по жовтень 2024 року глобальна температура була настільки високою, що до кінця року показники поб’ють попередні рекорди, якщо тільки погодна аномалія не знизиться майже до нуля.

Науковці вважають, що фундаментальною причиною цьогорічного рекорду є зміна клімату.

"Клімат загалом теплішає. Теплішає на всіх континентах, у всіх океанічних басейнах. Тому ми обов’язково побачимо, що ці рекорди будуть побиті", – сказав директор Служби з питань зміни клімату Коперника Карло Буонтемпо.

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За даними фахівців, 2024 рік також стане першим роком, коли температура на Землі перевищить на понад 1,5°C показники доіндустріального періоду, коли люди не спалювали викопне паливо в промислових масштабах.

Наразі основною причиною глобального потепління вважають викиди вуглекислого газу в атмосферу планети, що спричинені спалюванням вугілля, нафти та газу.

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Прогноз щодо рекордних температур опублікували напередодні кліматичного саміту ООН COP29, що відбудеться в Азербайджані. У ході заходу представники країн намагатимуться досягти згоди щодо збільшення фінансування боротьби зі зміною клімату.

Кліматологиня з дослідницького університету Швейцарської вищої технічної школи Цюріха Соня Сеневіратне закликала уряди на COP29 узгодити більш рішучі дії, щоб скоротити використання викопного палива.

У 2015 році більшість країн світу уклали Паризьку кліматичну угоду, в якій погодилися вживати заходів щодо зменшення викидів вуглекислого газу, аби глобальне потепління не перевищило 1,5°C. У C3S вважають, що світ перетне цю межу приблизно до 2030 року.

"Обмеження, які були встановлені в Паризькій угоді, починають руйнуватися з огляду на надто повільні темпи кліматичних дій у всьому світі", – вважає Соня Сеневіратне.

За підрахунками вчених, під впливом кліматичних змін посуха охопила 48% земної поверхні у 2023 році.

Також цьогоріч метеорологи зафіксували новий антирекорд – уперше за 130 років спостережень на найвищій горі Японії Фудзі до кінця жовтня не випав сніг. Як пояснила синоптикиня, це може вказувати на можливий вплив глобального потепління.

Дослідники вважають, що потужність урагану "Мілтон" у США посилили кліматичні зміни, спричинені діяльністю людини.

Крім того, потепління пов’язують із екстремальними повенями, що забрали життя сотень людей в Іспанії.