На горі Фудзі вперше за 130 років наприкінці жовтня немає снігу: це новий антирекорд

Фудзі без снігу в кінці жовтня вперше за 130 років

Метеорологи зафіксували новий антирекорд: вперше за 130 років спостережень на вершині Фудзі – найвищій горі Японії – до кінця жовтня не випав сніг.

Ця аномалія занепокоїла як науковців, так і місцевих жителів, адже зазвичай гора вкривається снігом на початку жовтня.

Як пишуть BBC та Sky News, попередні антирекорди були встановлені 26 жовтня у 1955 і 2016 роках.

Чому немає снігу?

Цього року Японія пережила надзвичайно спекотне літо. За даними метеорологів, з червня по серпень середня температура була на 1,76°C вищою, ніж зазвичай. Вересень і жовтень теж виявилися значно теплішими.

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Причиною цього є зміщення субтропічної струменевої течії – швидкого потоку повітря, що зазвичай відділяє тепле повітря на півдні від холодного на півночі. Цього року струмінь перемістився далі на північ, і тепле повітря з півдня трималося в Японії довше, ніж очікувалося.

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Як це пов’язано з глобальним потеплінням?

Як пояснює синоптик Ютака Кацута, такий перебіг подій вказує на можливий вплив глобального потепління. Хоча окремі аномальні випадки самі по собі не є доказом змін клімату, вони узгоджуються з прогнозами вчених, які кажуть, що потепління може впливати навіть на такі місця, як засніжена гора Фудзі.

Японія цього літа побила температурний рекорд з 1898 року, і такі погодні аномалії, як затримка випадання снігу на Фудзі, підсилюють стурбованість науковців щодо змін клімату.

Фахівці зазначають, що глобальне потепління стає все помітнішим у різних куточках планети, і навіть такі місця, як Фудзі, відчувають на собі ці наслідки.

Вчені продовжують стежити за температурою та сніговим покривом на Фудзі, щоб зрозуміти, чи стане така затримка снігопадів звичною, чи це лише тимчасове явище.

Фудзі – більше, ніж просто гора

Для японців Фудзі не лише найвища гора країни (3776 метрів), але й символ культурної спадщини. Вона зображена у багатьох творах мистецтва та є частиною традиційної японської культури.

Гора розташована за 90 кілометрів на південний захід від Токіо, і в ясну погоду її можна побачити зі столиці. На вершині Фудзі розташовані синтоїстський храм, поштове відділення та метеостанція.

Останній раз вулкан вивергався понад 300 років тому, у 1707-1708 роках, і зараз вважається слабоактивним.

Раніше ми розповідали, що японська влада планує спорудити бар’єр на популярній серед туристів фотолокації з краєвидом на Фудзі. Усе через мандрівників, які не дотримуються правил.