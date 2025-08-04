Хто має право на допомогу водія при посадці/висадці з громадського транспорту? Пояснення омбудсмена

Пасажири, які належать до маломобільних груп населення, а також люди з дітьми під час користування громадським транспортом мають право на безоплатний проїзд і допомогу водія.

Пасажири, які належать до маломобільних груп населення, а також люди з дітьми під час користування громадським транспортом мають додаткові права. Йдеться, зокрема, про безоплатний проїзд і допомогу водія.

Як скористатися цими правами – розповів Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Право перевозити дитину безкоштовно

Пасажири автобусів мають право безоплатно перевозити зі собою по одній дитині віком до шести років, якщо вона не займає окремого місця. У міському електротранспорті віковий ценз вищий – до семи років.

Як перевозити безкоштовно у громадському транспорті дитячий візок

Візочок має розміщуватись у спеціально відведеному для цього місці або так, щоб не перешкоджати вільному пересуванню пасажирів салоном.

"У салонах автобусів, залежно від виду сполучень, розміщується напис "Місця для пасажирів з дітьми та осіб з інвалідністю" з одночасним його дублюванням міжнародним символом доступності та знаком дитячого візка на міських та приміських маршрутах", – зазначає Лубінець.

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Пасажири автобуса безоплатно можуть перевозити один багаж, в тому числі дитячий візок, якщо його розміри не перевищують 100х50х30 сантиметрів, а вага– до 20 кілограмів.

Допомога водія при посадці/висадці з транспорту

Пасажирам з-поміж маломобільних груп, зокрема і особам з інвалідністю, водій повинен надавати допомогу в розміщенні ручної поклажі, багажу, крісел колісних, палиць, милиць, ходунків та інших особистих речей.

"Також надавати допомогу особам з інвалідністю та іншим маломобільним групам населення під час посадки в автобус і висадки з нього, у тому числі особисто піднімати і опускати механічні апарелі та механізми для зручного користування транспортом людьми на кріслах колісних", – стверджує Дмитро Лубінець.

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В Офісі Омбудсмена нагадали, що пасажири з дитячими візками також належать до маломобільних груп населення. У разі необгрунтованих обмежень прав пасажирів, зокрема осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп, радять звертатися безпосередньо до Офісу Омбудсмена:

за адресою вул. Інститутська, 21/8, м. Київ, 01008;

за номерами телефонів: 0 800 501 720, 044 299 74 08.

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