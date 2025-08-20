"12% позначені на карті, але фактично не існують": Лубінець розповів про перевірки укриттів у Києві

Офіс Омбудсмена України у липні розпочав масштабні перевірки укриттів по всій країні. Оцінювали їхній стан, доступність та відповідність вимогам безпеки.

Про результати моніторингу розповів уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, у Києві вже провели понад 50 моніторингових візитів у всіх 10 районів столиці. Омбудсмен зазначає, що більшість укриттів облаштовані належним чином – є світло, місця для сидіння, питна і технічна вода, аптечки.

Водночас перевірки виявили й низку суттєвих проблем:

27% укриттів не мають безбар’єрного доступу для людей з інвалідністю;

24% – без аптечки;

23% – без запасів питної води;

14% – без візуальних покажчиків та навігації;

13% – з недостатньою кількістю місць для сидіння.

"Найнебезпечніша ситуація – коли 12% укриттів, позначених на офіційних картах, фактично не існують або використовуються не за призначенням", – зазначив Лубінець.

РЕКЛАМА:

Через це Офіс ініціював вилучення таких об’єктів з карт, щоб люди не покладалися на фіктивний захист.

Лубінець наголосив, що право на життя і безпеку – базове для кожного, тож у разі виявлення проблем з доступом або станом укриття, він закликає повідомляти про це.

Раніше ми розповідали про те, чи можуть не пускати у підземні паркінги під час тривоги.