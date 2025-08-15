В окупованому Маріуполі майже висохло Старокримське водосховище – єдине джерело води для міста

В окупованому Маріуполі майже висохло водосховище

В окупованому Маріуполі майже повністю обміліло Старокримське водосховище, яке є джерелом водозабезпечення міста.

Окрім дефіциту води, це загрожує втратою водних екосистем, повідомили у Маріупольській міській раді.

Наразі місто щоденно потребує 150 тисяч кубічних метрів води, тоді як водосховище може дати лише 35 тисяч кубічних метрів.

Пришвидшене обміління може призвести до того, що місто взагалі залишиться без водопостачання.

"Більша частина водосховища просто "висохла". Води залишилося дуже мало. Окупанти визнають, що окрім дефіциту води, на місто чекає втрата риби та водних екосистем, що може завершитися ризиком спалахів", – зазначили у Маріупольській міськраді.

До окупації місто брало воду з двох джерел – каналу Сіверський Донець-Донбас та резервного Старокримського водосховища. Під час повномасштабного вторгнення канал пошкодили, а Маріуполь перевели лише на резервне водопостачання.

У 2023-2024 роках у місті мала запрацювати нова фільтрувальна станція, однак російська агресія та окупація цьому завадили.

Нагадаємо, у 2023-му окупанти намагалися подолати проблеми з водою у Маріуполі, поєднавши два водосховища – Старокримське та Павлопільське. Місту загрожувала екологічна катастрофа.