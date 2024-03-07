2023 рік став найсмертоноснішим для мігрантів за останні 10 років – ООН

2023 рік став найсмертоноснішим для мігрантів за останні 10 років

За даними організації Обʼєднаних Націй, 2023 рік став найсмертоноснішим для мігрантів за останні 10 років.

На міграційних маршрутах зафіксували 8 565 смертей, йдеться у звіті.

“Кількість загиблих у 2023 році трагічно зросла на 20%, порівняно з 2022 роком. Це підкреслює нагальну потребу в діях, щоб запобігти подальшій втраті людей”, – звітують у Міжнародній організації з міграції (МОМ).

У МОМ пояснили, що через відсутність регуляції міграції на державному та світовому рівнях, мігранти частіше обирають небезпечні шляхи для переміщення.

Так, наприклад, у 2023 році в Середземному морі загинули щонайменше 3 129 людей. Вони намагалися дістатися Європи з Африки. Така кількість смертей є найвищою цьому на маршруті з 2017 року.

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В Африці загинуло 1866 людей, які намагались перейти через пустелю Сахару або здолати морський шлях до Канарських островів Іспанії.

В Азії померло 2138 осіб, більшість із них – мусульмани-рохінджи з Мʼянми та афганські біженці.

Понад половину загиблих мігрантів у 2023 році втопилося. 9% смертей були спричинені ДТП, а 7% — насильством.

У МОМ додали, що з початку 2024 року вже загинули 512 мігрантів.