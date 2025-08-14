Reuters: ООН попередила РФ про відповідальність за сексуальне насилля щодо військовополонених

Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй (ООН) Антоніу Гутерріш попередив Росію та Ізраїль про те, що наступного року їх можуть внести до переліку сторін, яких підозрюють або вважають відповідальними за сексуальне насильство з боку їхніх військ.

Очільник організації заявив, що попередження стало наслідком "значної стурбованості щодо певних форм сексуального насилля, яке послідовно документує ООН".

Про це йдеться у щорічному звіті організації, з яким ознайомилося інформаційне агентство Reuters.

У доповіді Антоніу Гутерріш згадав випадки насильства над геніталіями, тривале примусове оголення полонених, а також жорстокі та принизливі обшуки з роздяганням заради допитів та приниження.

Генсек ООН заявив про "серйозну стурбованість достовірною інформацією про порушення з боку російських збройних сил та сил безпеки, а також пов’язаних із ними збройними групами".

Йдеться зокрема про поводження з українськими військовополоненими у 50 офіційних і 22 неофіційних місцях утримання на території Україні та Росії.

"Ці випадки стосуються значної кількості задокументованих епізодів насильства над геніталіями, зокрема ураження електричним струмом, побиття та опіки, а також примусове роздягання та тривале оголення, що використовують для приниження, отримання зізнань чи інформації", – йдеться в доповіді.

Раніше постраждалі від сексуального насильства під час війни українці звернулися до генсека ООН з проханням включити Росію до переліку країн-злочинців.