Від початку повномасштабної війни 19 окупантів отримали судові вироки за сексуальне насильство

Від початку повномасштабної війни 87 російських військовиків отримали підозри у вчиненні сексуального насильства на окупованих територіях Київської, Чернігівської, Херсонської, Харківської та Миколаївської областей, а також в РФ.

До суду скерували 45 обвинувальних актів щодо 58 осіб, повідомили в Офісі Генерального прокурора у відповідь на запит "УП. Життя".

Наразі суди винесли 12 вироків щодо 19 осіб, яких засудили до позбавлення волі. Всі ці процеси тривали заочно.

Дванадцятьох обвинувачених засудили до 12 років, двох – до 10 та 11 років відповідно, п’ятьох – до 15 років.

"Усі вироки винесені за процедурою спеціального судового розгляду in absentia (за відсутності обвинуваченого)", – пояснили в ОГП.

РЕКЛАМА:

Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України прокурори зафіксували 372 факти сексуального насильства, повʼязаного з конфліктом (СНПК).

Зокрема, 136 із них стосуються чоловіків, 236 – жінок, 19 – неповнолітніх дівчат та 1 – неповнолітнього хлопця.

Постраждалі зазнавали зґвалтування, каліцтва або насильства над статевими органами, примусового оголення, погроз та спроб зґвалтування, примусу дивитися на сексуальну наругу над близькими тощо.

Найбільша кількість випадків сексуального насильства наразі зафіксована у Херсонській області – 116, Донецькій області – 86 та Київській області – 60.

Випадки СНПК також фіксували в інших регіонах, зокрема:

у Харківській області – 46;

у Запорізькій області – 26;

у Миколаївській області – 11;

у Луганській області – 9;

у Чернігівській області – 8;

в Одеській області – 6;

у Сумській області – 3;

в Автономній Республіці Крим – 1.

"Зазначена статистична інформація стосується виключно злочинів, скоєних проти цивільного населення.

Дані щодо військовослужбовців у цій статистиці не наведено і до закінчення воєнного стану такі відомості не підлягають публічному розголошенню", – кажуть в Офісі Генпрокурора.

Детальніше про розслідування сексуального насильства як воєнного злочину, потреби постраждалих і труднощі на шляху до покарання росіян – в інтерв’ю "УП. Життя" розповіла правозахисниця Людмила Гусейнова.

Довідково: Сексуальне насильство, повʼязане з конфліктом (СНПК) – універсальний термін із міжнародного права, буквально перекладений з англійської: Conflict-Related Sexual Violence (CRSV).