"Знаковий момент": Рада ООН ухвалила першу резолюцію про захист прав інтерсекс-людей

Рада Організації Об'єднаних Націй з прав людини ухвалила першу резолюцію на захист прав інтерсексуальних людей.

Дипломати та правозахисні групи назвали це знаковим прогресом для сфери прав людини, пише Reuters.

Резолюцію ініціювали Фінляндія, Південна Африка, Чилі й Австралія. 24 країни проголосували за, 23 – утрималися, жодна не проголосувала проти.

За даними експертів ООН, у світі 1,7% немовлят народжуються інтерсексуальними – їхні статеві ознаки (хромосомний набір, внутрішні та зовнішні статеві органи, статеві гормони тощо) не відповідають типовим уявленням про чоловіків чи жінок.

Багатьом дітям роблять операції, щоб "виправити" це. Однак в Amnesty International зазначають, що такі медичні втручання є порушенням прав людини, оскільки операції зазвичай проводять дітям, які через вік не можуть брати участь в ухваленні рішень.

У резолюції міститься заклик до держав "боротися з дискримінацією, насильством і шкідливою практикою щодо осіб із вродженими змінами статевих ознак", а також допомагати інтерсексуальним людям "реалізувати право на найвищий досяжний рівень фізичного і психічного здоров'я".

Документ також містить заклик до Управління Верховного комісара ООН з прав людини опублікувати доповідь, в якій були б "детально розглянуті дискримінаційні закони і політика, акти насильства і шкідливі практики щодо осіб з вродженими варіаціями статевих ознак у всіх регіонах світу".

"Ухвалення першої в історії резолюції про права інтерсексуальних осіб на #HRC55 знаменує собою знаковий прогрес у сфері прав людини", – прокоментувала подію амбасадорка США в Раді ООН з прав людини Мішель Тейлор.

Раніше Україна опинилася наприкінці європейського рейтингу забезпечення прав ЛГБТ.