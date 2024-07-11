Як освітні центри допомагатимуть абітурієнтам із ТОТ при вступі? Пояснення омбудсмена

В освітніх центрах допомагатимуть вступникам з ТОТ з отриманням документів

Освітні центри для абітурієнтів з тимчасово окупованих територій допомагатимуть не тільки зі вступом, й з отриманням документів.

Про це повідомив Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець.

Освітні центри "Донбас-Україна" та "Крим-Україна" допомагатимуть абітурієнтам із ТОТ на всіх етапах вступу – від складання підсумкової атестації до зарахування у виші.

Крім того, до центрів можуть звертатися вступники, які не мають документів, що посвідчують особу, потребують допомоги з оформлення довідки ВПО тощо.

Також у разі виникнення проблем зі вступом можна звертатися до Офісу омбудсмена:

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за телефонами: 0 800 501 720, 044 299 74 08;

на пошту: [email protected]

Нагадаємо, цьогоріч абітурієнти з ТОТ, які виявили бажання навчатися в українських вишах, на період вступної кампанії зможуть проживати в гуртожитках на підконтрольній Україні території.

Крім того, для них почали діяти спеціальні умови вступу до магістратури на спеціальності, яким надається особлива підтримка.

Також міністр освіти Оксен Лісовий розповідав, що робити випускникам шкіл з ТОТ і прифронтових територій, які через військові дії не мають документів про повну загальну середню освіту.