МОН запустило гарячу лінію, де можна розпитати про вступ 2024 року

Міністерство освіти і науки запустило гарячу лінію, працівники якої відповідатимуть на запитання під час вступної кампанії-2024.

Про це повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий у Facebook.

"Результати вступних випробувань, подача документів, процес зарахування – усе це викликає чимало запитань у вступників та батьків. Щоб відповідати чимшвидше та розв'язувати проблеми в реальному часі, маємо низку інструментів", – написав міністр.

Куди звертатись із питаннями щодо вступу?

Гаряча лінія МОН: 0 (800) 50-45-70.

Отримати консультацію можна з понеділка до четверга з 09:00 до 17:00, та в п’ятницю з 09:00 до 16:45.

Чат-бот на сайті МОН (мова чат-бота відображатиметься саме мовою налаштування браузера користувача).

Консультації в сервісі доступні з понеділка по четвер з 09:00 до 17:00, а у п'ятницю з 09:00 до 16:00.

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Також по технічні консультації, зокрема з питань реєстрації е-кабінетів і подання е-заяв, можна звертатися до ДП "Інфоресурс". Телефони: (044) 290-18-13; (067) 551-24-74; (093) 342-38-63; (095) 281-13-54. Електронна пошта: [email protected]

У МОН також поділилися іншими корисними контактами, де можна поставити запитання про:

документи про загальну освіту: +38 (044) 481 47 59; +38 (044) 481 47 66;

вступ до закладів професійної освіти: +38 (044) 287 82 46; +38 (044) 287 82 13;

вступні випробування до закладів вищої освіти (ЄВІ/ЄФВВ, НМТ, МКТ/МТКН): +38 (044) 486-09-62; +38 095 903 95 10; [email protected].

Номер для звернення людей з тимчасово окупованих територій: 0 800 50 44 25. Номер урядового контактного центру: 15-45.

Нагадаємо, раніше в Українському центрі оцінювання якості освіти пояснили, як взяти участь у додатковій сесії на вступні іспити до магістратури й аспірантури 2024 року. Також відомо, що в Україні введуть державний залік для аспірантів.