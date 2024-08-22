"Одразу почав співати": у Сіднеї пінгвін-гей гостро відреагував на втрату партнера

11-річний австралійський пінгвін папуа на прізвисько Сфен помер в океанаріумі у Сіднеї. На його смерть гостро відреагував партнер Меджик.

Вони були однією з найвідоміших пінгвіних гей-пар пише CNN.

Сфен жив повноцінним життям для пінгвінів папуа, середня тривалість життя яких становить приблизно 12-13 років.

У 2018 році відвідувачі океанаріума побачили, що Сфен і Меджик разом перевалювалися та плавали перед сезоном розмноження. Відтоді їх нарекли парою "Сфенгік".

Після смерті Сфен Меджика відвели до вольєра, аби пінгвін зрозумів, чому його партнер не повернеться, повідомила організація Sea Life Sydney Aquarium.

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Сфен і Меджик разом Sea Life Sydney Aquarium

"Він одразу почав співати, на що колонія пінгвінів миттєво відповіла", – додали в організації.

Генеральний менеджер океанаріума Річард Діллі зазначив, що втрата Сфена розбиває серце для колонії пінгвінів, команди та всіх, кого надихнула історія цієї пари.

"Ми хочемо скористатися цією можливістю, щоб поміркувати та відзначити життя Сфена, згадавши, якою іконою він був", — додав він.

Між ним і Меджіком був нерозривний зв’язок – їх часто бачили разом поза сезоном розмноження, що є рідкістю для їхнього виду.

"Команда тепер зосереджена на Меджіку, який незабаром готуватиметься до свого першого сезону розмноження без Сфена", — продовжив Річард Діллі.

Пара стала джерелом натхнення для режисера Марді Гра. Він показав пінгвінів у серіалі Netflix Atypical. Незліченна кількість книг і фільмів також торкаються їх історії кохання, додали в океанаріумі.

У 2018 році Сфен і Меджик стали батьками після того, як їм довірили висидіти "резервне" яйце. Його віддала інша пара пінгвінів, які знесли два яйця.Зазвичай пінгвіни папуа відкладають два яйця за сезон розмноження. Але субантарктичні пінгвіни зазвичай мають ресурси лише для інкубації та вирощування одного яйця, тому "резервне" пташеня може не вижити.

Разом гей-пара виростила двох пінгвінят – 6-річну Лару і 4-річного Кленсі.

Однак Сфен і Меджик – не єдина пара одностатевих пінгвінів, яка успішно висиділа яйце. Батьками стали також пари в Нью-Йорку та Іспанії.