У Британії зʼявився "пінгвін-поводир", який допомагає хворій подрузі. ФОТО

У британському птахопарку пінгвіниха з частковим порушенням зору знайшла собі "поводиря".

Самиця африканського пінгвіна на ім’я Сквід з дитинства має катаракту – це захворювання, яке призводить до помутніння кришталика ока.

Однак хвороба не завадила їй знайти друга у найбільшому британському парку птахів Birdworld, що розташований у графстві Суррей, повідомляють BBC та ITV.News.

"Поводирем" для самиці став інший 3-річний африканський пінгвін на ім'я Пінгвін (так, його дійсно так звуть). Він водить Сквід по вольєру та допомагає під час годівлі, коли вона втрачає орієнтацію у просторі.

"Ця дружба між ними зав'язалася ще змалечку, і вона навчилася слідувати за ним під час годування", – сказала доглядачка птахів Поллі Бремхем.

Сквід та її поводир на ім'я Пінгвін ідеально доповнюють одне одного

Історія Пінгвіна також була непростою. Коли птах народився, йому навіть не дали імені, бо ніхто не сподівався на його виживання.

Пінгвіна довго лікували, він був дуже боязким і залежним від доглядачів. Фактично йому довелося вчитися бути пінгвіном, бо він приєднався до колонії значно пізніше.

Попри всі труднощі, Пінгвін подружився зі Сквід. Відтоді вони допомагають одне одному та щасливо живуть у колонії собі подібних.

"Ми не очікували, що Пінгвін і Сквід сформують такий тісний зв'язок. Очевидно, що уважність Пінгвіна значно вплинула на впевненість Сквід в собі", – додала працівниця птахопарку Наталі Маршалл.

Поведінка пернатих вкотре показала працівникам зоопарку, які глибокі зв'язки можуть формуватися у світі тварин.

На фото пінгвіниха Сквід. Джерело: Birdworld Surrey

Доглядачі кажуть, що пінгвіни доповнюють одне одного: Сквід смілива, а Пінгвін – дуже терплячий.

Чи стануть пінгвіни подружжям – поки не відомо, адже вони ще не досягли віку статевої зрілості. Утім, пінгвіни зазвичай об'єднуються в пари один раз на все життя.

"Ми ще побачимо, чи стануть вони парою, але як друзі – вони сумісні", – додає Поллі Бремхем.

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