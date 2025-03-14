В Туреччині у будинку контрабандиста знайшли середньовічну мумію

Поліція знайшла муміфіковане тіло в будинку одного з підозрюваних

Турецькі правоохоронці під час рейду в місті Нігде виявили унікальну знахідку – середньовічну мумію, яку контрабандисти планували продати на чорному ринку.

Про це пише Popular Science.

Операцію провів відділ боротьби з контрабандою та організованою злочинністю в межах багаторічної боротьби з незаконною торгівлею історичними артефактами.

Під час спецоперації правоохоронці виявили муміфіковане тіло в будинку одного з підозрюваних.

Мумія, яку знайшли вдома у контрабандиста Niğde Governorship

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На фото видно мумію, що лежить на простирадлах і картоні, з перехрещеними руками. Така поза традиційно асоціюється з поховальними ритуалами християнських спільнот.

Її передали до Музейної дирекції Нігде для подальших досліджень. Аналіз дасть більше інформації про умови життя, культурні вірування та медичні практики тієї епохи.

Турецькі археологічні пам’ятки часто стають мішенню контрабандистів через історичну значущість регіону, що охоплює численні цивілізації протягом тисячоліть.

З 1980 року влада країни вжила заходів щодо повернення понад 26 665 історичних артефактів і культурних цінностей, які були незаконно вивезені. За цей період Туреччина здійснила 162 масштабні операції у 18 країнах, включаючи Німеччину, Хорватію, Болгарію, Велику Британію, США та Сербію.

Однією з наймасштабніших спецоперацій стала "Операція спадщина" у 2022 році, під час якої було затримано 162 підозрюваних у контрабанді. Вони готували незаконне переправлення через кордон 1 736 предметів для британського аукціонного дому.