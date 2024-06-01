Записувати можна не все: в УЦОЯО пояснили, як користуватися чернетками під час НМТ

В УЦОЯО розповіли, як правильно користуватися чернеткою під час НМТ

Під час виконання завдань національного мультимедійного тестування (НМТ) учасники можуть використовувати чернетку, однак записувати у ній можна не все.

Що саме заборонено – розповіли в Українському центрі оцінювання якості.

На робочому місці кожного учасника НМТ лежатиме аркуш паперу для виконання завдань, в яких потрібні числові розрахунки.

На ньому можна рахувати, робити позначки, нотатки, схеми, проміжні обчислення. Однак записувати умови завдань заборонено.

Під час виходу на перерву учасники мають залишити чернетку на своїх робочих місцях.

Після завершення виконання завдань другого етапу тестування потрібно підійти до старшого інструктора, віддати свою чернетку й поставити підпис в аудиторному протоколі.

"Якщо ж ви все ж захочете забрати чернетку із собою, скажіть про це інструкторові. Він може дозволити забрати чернетку, якщо в ній не буде записів умов завдань. Оскільки записи умов завдань не можна виносити з тимчасового екзаменаційного центру, тож інструктор запропонує вам записати відповіді на новому аркуші, який ви зможете забрати із собою", – зауважили в УЦОЯО.

Також для зручності розрахунків на екрані буде окреме вікно, в якому міститимуться формули, таблиця Періодичної системи хімічних елементів і значення тригонометричних функцій деяких кутів.

Нагадаємо, у Міносвіти роз’яснили, як повітряна тривога вплине на проведення НМТ.