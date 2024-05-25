У Міносвіти роз’яснили, як повітряна тривога вплине на проведення НМТ

Якщо повітряна тривога триватиме більше 2,5 годин, імовірно, учасникам доведеться проходити тестування під час додаткової сесії.

Національний мультипредментний тест (НМТ) цьогоріч триватиме протягом 240 хвилин. Упродовж тестування існує ризик оголошення повітряної тривоги, за якої випускники не зможуть продовжити складання іспиту.

У Міністерстві освіти і науки поділилися алгоритмом дій у випадку початку повітряної тривоги під час проведення НМТ.

За таких обставин, як зазначають у відомстві, інструктор в аудиторії зупинить тестування. Після чого всі учасники мають зберегти відповіді після кожного виконаного завдання та разом із персоналом перейти до укриття.

Час, відведений для проведення НМТ, зупинять до закінчення тривоги.

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Виконання завдань відновлять за умови, що тривога триватиме менше 2,5 годин сумарно для двох етапів тестування.

В іншому випадку відповідальний за місцеву теплоелектроцентраль спільно з регіональним центром оцінювання якості освіти вирішать, чи варто продовжувати тестування з урахуванням часу, що залишився для його виконання.

У разі прийняття рішення про зупинення НМТ учасники зможуть скласти іспит під час додаткових сесій. Для цього необхідно подати заяву до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти на місці або самостійно впродовж трьох робочих днів (включно з тим, коли НМТ було зупинено).

Форму необхідної для реєстрації на додаткову сесію можна знайти за посиланням.

Нагадаємо, у випадку аварійних відключень електроенергії під час НМТ порядок подальшого проведення іспиту вирішуватимуть на місцях. Тестування можуть продовжити або запропонують учасникам взяти участь у додатковій сесії.