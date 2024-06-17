Набір для Причастя в руці покійника: археологи розкопали на місці битви неочікувані артефакти

Під час розкопок на сході Угорщини археологи знайшли останки людини, а також середньовічні монети. У руках померлого виявили срібні прибори для Причастя.

Про артефакти, виявлені поблизу штучного озера Тиса, що на сході Угорщини, пише Arkeonews.

У ході робіт дослідники виявили обрядовий набір посуду, який складається зі срібної євхаристійної чаші та патени (тарілки для освячення хліба). Предмети датуються XII-XIV століттями.

Дослідники припускають, що посуд помістили саме в руки небіжчика через особливості процедури поховання.

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Також за допомогою волонтерів вчені знайшли 70 монет, вироблених між XII та XIV століттями. Виявлені гроші виявилися віденськими пенні, які через інтенсивні торговельні зв’язки поширилися на територію Угорського королівства після 1200 року.

Артефакти виявили в межах дослідницького проекту Національного археологічного інституту, метою якого є вивчення місця Керестецької битви – поєдинку між об’єднаними габсбурзько-трансільванським силами та османською армією, який відбувся в 1569 році.

"Звичайно, регіон був заселений як до, так і після цих подій (ред. – Керестецької битви), тому під час роботи ми стикаємося з артефактами кількох епох. Ці об’єкти та їхні фрагменти можна датувати від доісторичних часів до наших днів", – зазначив керівник польових досліджень, археолог Габор Бакос.

Раніше під час розкопок дослідники також знайшли залишки колишньої церкви ордену Бенедиктинців – найстарішого чернечого ордену католицької церкви.

Нагадаємо, поблизу Канади знайшли судно дослідника Антарктиди, яке затонуло 60 років тому, але виявилося майже неушкодженим.