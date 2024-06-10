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Збільшення терміну перебування дитини та відкриття ФОП: в Україні діятимуть нові правила патронату

Альона Павлюк — 10 червня, 11:44
Збільшення терміну перебування дитини та відкриття ФОП: в Україні діятимуть нові правила патронату
В Україні діятимуть нові правила патронату
belchonock/Depositphotos

В Україні ухвалили зміни, спрямовані на розвиток патронатних сімей – тимчасової форми влаштування дітей.

Зокрема, відтепер вихователі та їхні помічники зможуть відкривати ФОПи та отримуватимуть вищу зарплату, повідомили в Офісі омбудсмена.

Зміни щодо патронатних вихователів:

  • вони зможуть працювати як фізичні особи або як ФОПи (для цього необхідні КВЕДи 97.00 та/або 88.91 та/або 85.59);
  • підвищується оплата праці – з 1 липня вони отримуватимуть забезпечення в розмірі трьох мінімальних заробітних плат на місяць (3,5 – для ФОПів, якщо вони самостійно сплачують ЄСВ та єдиний податок);
  • запроваджується оплата на час очікування дитини – період між вибуттям однієї дитини та влаштуванням іншої оплачуватиметься у розмірі однієї мінімальної зарплати;
  • за 3 місяці догляду за дитиною нараховуватимуться 7 днів оплачуваної відпустки. Їх можна використовувати після вибуття дітей або накопичувати. Якщо дитина перебуває під патронатом понад 3 місяці – за кожен наступний тиждень додається один оплачуваний день відпустки;
  • до патронатного вихователя можна буде влаштовувати дітей з інших громад.
Зміни щодо патронату
Офіс Омбудсмана України/Facebook
Зніми щодо патронатного вихователя
Офіс Омбудсмана України/Facebook
Нововведення для патронатних вихователів
Офіс Омбудсмана України/Facebook
Зміни для помічників патронатних вихователів
Офіс Омбудсмана України/Facebook
Зміни щодо терміну перебування дитини у патронатній сім'ї
Офіс Омбудсмана України/Facebook

Зміни щодо помічників патронатних вихователів:

  • ним може бути не тільки родич, який мешкає разом із вихователем – Служба у справах дітей допомагатиме знайти помічника;
  • робота помічника оплачуватиметься у розмірі однієї мінімальної зарплати на місяць. Помічник може бути ФОПом – потрібні такі ж КВЕДи, як і для вихователя;
  • скорочуються терміни початку навчання кандидатів у вихователі та помічники – до одного місяця після отримання направлення.

Також дитина зможе залишатися під патронатом понад 6 місяців, якщо:

  • суд розглядатиме справу про позбавлення батьківських прав або відібрання дитини у батьків без позбавлення батьківських прав (але не довше ніж на місяць після набрання рішення суду чинності);
  • її неможливо повернути до батьків або законних представників через перебування їх у зоні активних бойових дій чи на окупованій території.

Нагадаємо, в Україні запустили спеціальний сайт, на якому можна шукати інформацію про усиновлення та сімейні форми виховання дітей.

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